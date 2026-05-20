Çinli Heyet Manisa\'da Yatırımları Değerlendirdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), uluslararası iş dünyasını Manisalı firmalarla buluşturmaya devam ediyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve beraberindeki üst düzey diplomatik heyet ile Çinli firma temsilcileri Manisa iş dünyasıyla bir araya geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım fırsatları ve yeni iş birliği imkanları ele alındı. Çin'in finans, enerji, altyapı, sanayi, raylı sistemler ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren önemli şirketlerinin temsilcileri de toplantıya katıldı.

Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Ticaret Sorumlusu Konsolos Meng Fanwei, Konsoloslar Liu Jinglin ve Ning Jing ile ataşeler Dong Junnan ve Hao Qing'in yanı sıra çok sayıda Çinli firma temsilcisi iştirak etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada, Manisa'nın üretim gücü, ihracat kapasitesi ve yatırım potansiyeline dikkat çekerek uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Yaklaşık 20 bine yakın üyeyi temsil ettiklerini belirten Yılmaz, "Üyelerimizin üretim, ihracat ve ticaret kapasitesini artırmak, uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak ve yeni iş birlikleri geliştirmelerine katkı sağlamak bizim en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu nedenle uluslararası iş görüşmelerini ve ekonomik temasları son derece önemsiyor ve destekliyoruz." dedi.

Toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Başkonsolos Wei Xiaodong, Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirterek özellikle sanayi, enerji, altyapı, demir-çelik, finans ve teknoloji alanlarında önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu söyledi. Çinli firmaların Türkiye'ye ve Manisa'ya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Wei, Manisa'nın güçlü sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle dikkat çektiğini kaydetti.

Çin heyeti tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Çin ekonomisi, yatırım süreçleri, ticari fırsatlar ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri hakkında Manisa iş dünyasına bilgilendirmelerde bulunuldu. Özellikle yenilenebilir enerji, raylı sistemler, sanayi yatırımları, altyapı projeleri ve teknoloji alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi.

Toplantıya ayrıca Zoomlion Cifa Makine San. ve Tic. A.Ş., Energy China International Türkiye Branch, CRRC Istanbul Rail Systems Vehicles Industry and Trade Ltd. Co., Sany Renewable Energy Co., Ltd., COVEC Istanbul Mühendislik Limited Şirketi ve China Baowu Xinyu Iron & Steel Group Co., Ltd. temsilcileri de katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, gerçekleştirilen ziyaretin Manisa'nın uluslararası yatırım potansiyeline katkı sağlayacağını ve Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli destek sunacağını ifade etti. - MANİSA