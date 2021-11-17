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Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! - Son Dakika

Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

17.11.2021 17:09
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

Çinli araç üreticisi Changli, J10 modelini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Saatte 35 km hıza ulaşabilen aracın fiyatının 20 bin TL olması bekleniyor. Araç Türkiye'ye gelirse en ucuz otomobil olacak.

Dünyada koronavirüs salgınının çıkması ve çip krizinin yaşanmaya devam etmesi sıfır otomobil fiyatlarında artışlara neden oldu. Dünyada yaşanan bu krizin ardından Türkiye'deki araba piyasası da etkilendi. Türkiye'de özellikle giriş seviyesindeki bir otomobil için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir bedel ödemek gerekiyor.

Çinli otomotiv devi mini aracını Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı 20 bin lira olacak

TÜRKİYE'YE GELİRSE EN UCUZ OTOMOBİL OLACAK

Çin piyasasında üretilen bir araç yükselen fiyatlara meydan okuyor. İddialara göre araç üreticisi Changli, Çin'deki en ucuz modeli olan J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yapılan açıklamalara göre Changli J10 Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak. Böylece Changli, J10'un kullanıcı kitlesini de genişletmiş olacak.

Çinli otomotiv devi mini aracını Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı 20 bin lira olacak

FİYATI 20 BİN TL, SAATTE 35 KM YAPIYOR

Changli J10'un Türkiye piyasasına girmesiyle birlikte fiyatının 20 bin TL civarında olacağı düşünülüyor. Changli J10, elektrikli bir otomobil. Saatte 35 km maksimum hıza ulaşan otomobil 3 kişilik olacak şekilde dizayn edildi. Ön ve arka lambalar led içerikli bir şekilde tasarlanmış.

Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Lirası, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! - Son Dakika Ekonomi


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