Çinli Yatırımcılar Türkiye'den Konut Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Çinli Yatırımcılar Türkiye'den Konut Almaya Devam Ediyor

Çinli Yatırımcılar Türkiye\'den Konut Almaya Devam Ediyor
05.06.2026 10:32
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Nisan'da Çinliler, Türkiye'den 110 konut alırken, İstanbul en çok tercih edilen şehir oldu.

TÜRKİYE'de nisan ayında Rusların ardından yabancılara yönelik en fazla konut satışı, Çinlilere yapıldı. Çinli yatırımcılar, 4 ayda 347 konut satın aldı. Ocak-nisan döneminde İstanbul'da 336 konut satın alan Çinli yatırımcılar, en çok Zeytinburnu ve Bağcılar'ı tercih etti.

Yurt dışı yerleşikler, ocak-mart döneminde Türkiye'den gayrimenkul alımına 636 milyon ABD doları ödedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; yurt dışı yerleşikler Türkiye'den ocakta 163, şubatta 230, martta 243 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptı. Aynı dönemde Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar, 620 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkler yurt dışından gayrimenkul alımı için ocakta 208, şubatta 225, martta 187 milyon dolar ödedi.

4 AYDA 5 BİN 711 KONUT SATILDI

Türkiye'de yabancılara ocakta 1311, şubatta 1513, martta 1361, nisanda 1526 olmak üzere 4 ayda toplam 5 bin 711 konut satışı gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'den konut satın alan Çinli yatırımcı sayısındaki artış dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı. Ocak-nisan döneminde Çin'den yatırımcılar, Türkiye'den 437 konut aldı. Geçen yıl, bu sayı 791 olarak kayıtlara geçti. Çinli yatırımcılar, bu yıl ocakta 73, şubatta 194, martta 60, nisanda 110 konut alımı yaptı.

ÇİNLİ YATIRIMCININ TERCİHİ İSTANBUL

Çinli yatırımcıların konut alımı tercihinde, İstanbul ilk sırada yer aldı. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 751 konut satın alan Çinli yatırımcılara, bu yılın ocak- nisan döneminde 336 konut satışı gerçekleştirildi. Nisan ayında Çinli yatırımcılara İstanbul'da en fazla konut satışı, Zeytinburnu ve Bağcılar'da yapıldı. Çinli yatırımcılar, Antalya, Denizli, Kahramanmaraş, Edirne, Konya, Aksaray, Sakarya, Trabzon'dan da konut satın aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli Yatırımcılar Türkiye'den Konut Almaya Devam Ediyor - Son Dakika

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