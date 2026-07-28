Çip Hisseleri Satışta, Borsa Karışık Başladı - Son Dakika
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Çip Hisseleri Satışta, Borsa Karışık Başladı

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New York borsası, çip hisselerindeki satış baskısıyla karışık bir seyir izleyerek açılış yaptı.

New York borsası, ABD'deki büyük şirketlerin bilanço açıklamaları öncesinde çip hisselerindeki satış baskısının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artarak 52.492,88 puana çıktı. ?????S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.395,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 24.825,07 puana geriledi.

ABD'nin büyük şirketlerinden bazılarının açıklayacağı bilançolar öncesinde yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler sürerken, çip hisselerindeki satış baskısıyla pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Yapay zeka altyapısına yönelik harcamalar ve Çin'in yarı iletken sektöründeki rekabet gücünü artırdığına işaret eden haberlere dair endişeler çip hisselerindeki satışlarda etkili oldu.

Önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri açılışta yüzde 1'e yakın, Micron Technology'nin hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Applied Materials ile Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de yüzde 5'ten fazla düştü.

Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak şirket bilançoları bulunuyor. Amazon, Meta, Apple ve Microsoft'un sonuçlarında, yapay zeka yatırımlarının getiri sağlayıp sağlamadığı ve yapay zeka altyapısına yönelik talebe ilişkin sinyaller yakından takip edilecek.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yarın açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına dair beklentiler öne çıkarken, piyasalar faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamaya devam ediyor.

Bunların yanı sıra jeopolitik gelişmeler de izlenmeye devam ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu ancak müzakerelerin başarısız olması halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yapmıştı.

Trump, süreci "Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz; bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı, şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı." sözleriyle tanımlamıştı. Trump, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve "bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu" söylemişti.

Kurumsal tarafta ise Johnson & Johnson'ın bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisinde bulunduğunu açıklaması sonrası hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Coca-Cola'nın hisseleri de şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle yüzde 5'ten fazla değer kazandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çip Hisseleri Satışta, Borsa Karışık Başladı - Son Dakika

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