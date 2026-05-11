Ciro Endeksi Mart 2026'da %34,6 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ciro Endeksleri Mart 2026 verilerini açıkladı. Buna göre toplam ciro yıllık yüzde 34,6 arttı.
Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 22,0, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9, hizmet ciro endeksi yüzde 36,5 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.
