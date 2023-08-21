Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu - Son Dakika

Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:39

Dünyaca ünlü banka Citi, dolar/TL tahminini 32 TL olarak açıkladı. ABD'li finans kuruluşu, Merkez Bankası'nın perşembe günü faizi yüzde 17,5'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini duyurdu.

ABD bankası Citi, dolar/TL ve Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı. Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması amacıyla hafta sonu attığı adıma değinen Citi, kararın dolar/TL'yi etkileyeceğini belirtti. Dev banka, dolar TL'nin 27 lira seviyelerinden 32 TL seviyelerine yükselmesini beklediklerini vurguladı.

YENİ İŞLEM AÇTILAR

Doların 32 TL'ye yükselmesini öngördükleri bir işleme başladıklarını belirten banka, "TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

MERKEZ'DEN YÜZDE 2,5 FAİZ ARTIŞI BEKLİYORLAR

Citi, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı. Banka, Merkez'in perşembe günü faizi yüzde 17,5'ten yüzde 20'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu.

MERKEZ'İN KUR KORUMALI MEVDUAT ADIMI

Hafta sonu Resmi Gazete'de Merkez Bankası tebliğleri yayımlandı. Bunlara göre; sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetildi.

Citibank, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu - Son Dakika
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