Çivril’de elma bahçeleri tütün tarlalarına dönüşüyor - Son Dakika
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Çivril’de elma bahçeleri tütün tarlalarına dönüşüyor

Çivril’de elma bahçeleri tütün tarlalarına dönüşüyor
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Çivril'de artan üretim maliyetleri ve meyve fiyatlarındaki belirsizlik, üreticileri alternatif ürün arayışına itti. Balçıkhisar Mahallesi'nde ilk kez deneme amaçlı ekilen tütünde ilk hasattan memnun edici sonuçlar alındı.

Çivril'de artan üretim maliyetleri ve meyve fiyatlarındaki belirsizlik, üreticileri alternatif ürünlere yöneltti. Balçıkhisar Mahallesi'nde ilk kez tütün üretimini deneyen Belediye Meclis Üyesi Nuri Özen, ilk hasatta beklenenin üzerinde sonuç aldıklarını belirterek gelecek yıl ekim alanını artırabileceklerini söyledi.

Çivril'in önemli meyve üretim merkezlerinden Balçıkhisar Mahallesi'nde, artan maliyetlere karşı alternatif ürün arayışına giren üreticiler tütünü denemeye başladı. Belediye Meclis Üyesi Nuri Özen ve Mahalle Muhtarı Suner Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen deneme üretiminde tütünlerin hasadına başlandı. İlk sonuçların kendilerini memnun ettiğini belirten Özen, meyve üretiminde yaşanan fiyat belirsizliğinin üreticiyi zorladığını söyledi.

"Meyveden istediğimiz kazancı elde edemiyoruz"

Tütün üretimine yönelme sebepleri anlatan Nuri Özen, "Son yıllarda meyveden istediğimiz kazancı elde edemiyoruz. Alternatif ürün arayışına girdik. Bu yıl tütünü denedik ve ilk hasatta aldığımız sonuçlar bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.

Özen, Çivril'in sulama imkanları sayesinde tütünde yüksek verim beklediklerini ifade ederek, dekardan 700-800 kilogram civarında ürün hedeflediklerini belirtti.

Gelecek yıl ekim alanı büyüyebilir

Tütünün elma ve şeftaliye göre bakım ve işçilik maliyetlerinin daha düşük olduğunu belirten Özen, ürünün doğrudan firmalara satılmasının da fiyat belirsizliğini azaltacağını söyledi.

İlk yıl elde edilen verim ve gelir beklentileri karşılaması halinde, Balçıkhisar'da gelecek yıl tütün ekim alanlarının artırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Balçıkhisar, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çivril’de elma bahçeleri tütün tarlalarına dönüşüyor - Son Dakika

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