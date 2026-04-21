CK Enerji, Down Sendromlu Gençlere Enerji Eğitimi Veriyor

CK Enerji, enerji tasarrufu ve verimli kullanım bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediği Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında Down sendromlu gençlere yönelik özel eğitim programı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günümüzde kıt enerji kaynaklarının verimli kullanımı, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir hale gelirken CK Enerji 2018'de başlattığı bu projeyle bilinçli tüketim kültürünü toplumun her kesimine taşımayı hedefliyor.

Enerjinin tasarruflu ve verimli kullanım bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan proje kapsamında yıl içinde 40 okulda eğitim verilmesi planlanıyor. Programın ilk uygulaması Türkiye Down Sendromu Derneği genel merkezinde gerçekleştirildi.

İlk eğitime 16-25 yaş aralığında 26 genç ve aileleri katılırken, katılımcılara günlük yaşamda enerji tasarrufu, kaynakların verimli kullanımı ve güvenli enerji tüketimi konularında sade ve etkileşimli içeriklerle eğitim verildi. Bu kapsamda gençler öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı bulurken, aileler de bilinçli tüketim konusunda bilgilendirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak toplumun her kesiminin bilinçlenmesine katkı sunmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Enerjide arz güvenliği, iklim krizi ve sınırlı kaynakların etkin kullanımı gibi başlıkların öne çıktığı bir dönemde, bireylerin günlük yaşamlarında atacağı küçük ama bilinçli adımların büyük dönüşümler yaratacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Enerji Okuryazarlığı Projemiz ile uzun süredir çocuklardan başlayarak toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor, enerji tasarrufu ve verimli kullanım konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin toplumsal yaşamda ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attık. Projemizi ilk kez Down sendromlu gençlere ulaştırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak bizim için büyük değer taşıyor. Onların yaşamlarına dokunan, anlaşılır ve uygulanabilir bilgiler sunmayı önemsiyoruz."

Türkiye Down Sendromu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen de "Down sendromlu bireylerin yaşamın her alanında aktif, bağımsız ve üretken bireyler olarak yer alabilmeleri için bilgiye erişimleri büyük önem taşıyor. CK Enerji ile hayata geçirilen bu eğitim programı, gençlerimizin günlük yaşamlarında doğrudan uygulayabilecekleri beceriler kazanmaları açısından çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.