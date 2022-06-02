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ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran

02.06.2022 10:49
ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilere destek ve birçok farklı imkandan yararlanma imkanı sağlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresinin 30 Haziran 2022 tarihinde sona ereceğini belirterek bu tarihe kadar çiftçilere sisteme kayıt olmaları için çağrıda bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilere destek ve birçok farklı imkandan yararlanma imkanı sağlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresinin 30 Haziran 2022 tarihinde sona ereceğini belirterek bu tarihe kadar çiftçilere sisteme kayıt olmaları için çağrıda bulundu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemine değinen Başkan Doğan, "Tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlamaktadır. Üreticilerimizin, yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları, yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda, kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden faydalanılabilmesi için zamanı geçmeden kayıt yaptırmaları gerekir" dedi.

"ÇKS yaptırmayan desteklerden faydalanamıyor"

Mehmet Akın Doğan, desteklerden yararlanmak, tarım sigortası yaptırabilmek ve düşük faizli kredi kullanabilmek için kısacası tarımsal faaliyetlerine katkı sağlayacak tüm imkanlara başvuru yapabilmek ve kullanabilmek için ÇKS kaydının şart olduğunu belirterek, "Odamız tarafından hatırlatma mesajları gönderilmekte ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirme yapılmaktadır. Üreticilerimiz zaman kaybetmeden, yaşanacak yoğunluğu da göz önünde bulundurarak bir an önce kayıt için ziraat odalarına başvurmalı" dedi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan son olarak ÇKS kaydı esnasında çiftçilerden istenen belgelerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Üretici herhangi bir ziraat odasına kayıtlı ise ekim yapılan yer, ürün ve parsel bilgisi istenmektedir. İlk kez kayıt yaptıracaklar için ise T.C. nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğrafla kendisi ya da vekilinin bizzat başvurması gerekiyor." - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran - Son Dakika


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