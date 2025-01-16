Clarios'a 'Sürdürülebilirlikte Mükemmellik' Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Clarios'a 'Sürdürülebilirlikte Mükemmellik' Ödülü

ATR International, Clarios'u döngüsel ekonomi uygulamalarıyla ödüllendirdi.

16.01.2025 13:51
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ATR International, 'Sürdürülebilirlikte Mükemmellik' ödülünü Clarios'a verdi. Şirketin küresel ölçekteki döngüsel ekonomi uygulamaları, 'sınıfının en iyi örneği' olarak gösterildi.

Dünyanın önde gelen düşük voltajlı akü üreticisi Clarios, ATR International tarafından ilk kez verilen 'Sürdürülebilirlikte Mükemmellik' ödülüne layık görüldü. ATR International, şirketin küresel ölçekte en iyi örnek döngüsel ekonomi modelini oluşturması ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin dönüşümüne bağlılık göstermesi nedeniyle ödüle layık gördüğünü açıkladı.

Ödülü değerlendiren Clarios EMEA Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Theres Gosztonyi, "Bu ödül, sürdürülebilirliğe yönelik çabalarımızın hem sektör içinde hem de müşterilerimiz tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Şirketimizin bu ATR ödülünün ilk sahibi olması kayda değer bir başarıdır" şeklinde konuştu.

EMEA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Christian Rosenkranz, "Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk, operasyonlarımızın ve ürünlerimizin merkezinde yer alıyor. Daha düşük emisyon için artan düzenleyici talepler, tüm araçlarda düşük voltajlı aküler için güç ihtiyaçlarını artırıyor ve bu da daha gelişmiş akülere olan talebi artırıyor. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik çabalarımız için döngüsellik, kritik bir öneme sahiptir. Küresel olarak, akülerimizdeki kurşunun yüzde 76'sı ve plastiğin yüzde 54'ü geri dönüştürülmüş veya yeniden üretilmiş içerikten gelmektedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Clarios'a 'Sürdürülebilirlikte Mükemmellik' Ödülü - Son Dakika

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