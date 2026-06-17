CMA'dan Google'a Yeni Şeffaflık Kuralları - Son Dakika
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CMA'dan Google'a Yeni Şeffaflık Kuralları

17.06.2026 13:48
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İngiltere CMA, Google'ın arama sonuçları için şeffaflık sağlayacak yeni kurallar getirdi.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama sıralamalarının nasıl çalıştığına ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamasını zorunlu kılan ve arama hizmetlerini iyileştiren yeni kurallar getirdiğini duyurdu.

CMA, Google'ın arama pazarındaki hakimiyetine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek şirketi "stratejik piyasa statüsü" kapsamında değerlendirdi. Bu statü, şeffaflığı artırmaya yönelik kurallar uygulanmasına imkan tanıyor.

CMA'nın İngiltere'nin dijital pazarlar rekabet rejimi kapsamında Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik getirdiği iki yeni kurala ilişkin açıklamasına göre, kurum ilk kural kapsamında Google'ın arama sonuçlarını nasıl sıraladığı konusunda "şeffaflık ve adaleti artırmasını" zorunlu kılıyor.

İlk kural kapsamında Google'ın arama sonuçlarını nasıl sıraladığı konusunda "şeffaflık ve adaleti artırması" zorunlu tutuluyor. İkinci düzenlemeyle ise kullanıcıların arama verilerini, ödül platformları veya kişiselleştirilmiş teklifler sunan şirketler gibi yetkilendirilmiş üçüncü taraflara taşıyabilmesine imkan veriliyor.

CMA Dijital Pazarlar İcra Direktörü Will Hayter, "Bu yeni önlemler, arama sonuçlarının adil ve nesnel şekilde sıralanmasını sağlayacak, değişikliklere ilişkin daha açık bilgiler sunacak ve endişelerin dile getirilebileceği etkili kanallar oluşturacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu iki yeni kural, CMA'nın bu ay başında Google için açıkladığı mevcut davranış kurallarını tamamlayıcı nitelik taşıyor. CMA, bu ay başında Google'ın arama hizmetlerine ilişkin getirdiği yeni davranış kuralı kapsamında yayıncıların içeriklerinin yapay zeka özelliklerinde kullanılmasını durdurmasına imkan sağlayan düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA

İngiltere, Teknoloji, Ekonomi, Google, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CMA'dan Google'a Yeni Şeffaflık Kuralları - Son Dakika

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