Coca Cola, İthalat Vergisi Nedeniyle Plastik Şişe Kullanımını Artırabilir

Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Coca Cola, alüminyum kutuların maliyetinin artması halinde plastik şişe kullanımını artırabileceğini bildirdi.

Coca Cola şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, yatırımcılarla yaptığı 2024 değerlendirme toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Quincey, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında ithalat vergisi uygulanması kararnamesini imzalamasının ardından alüminyum kutuların maliyetlerinin artması ihtimaline karşı plastik şişeleri daha çok kullanabileceklerini belirtti.

Alüminyum fiyatlarındaki yüzde 25'lik artışın genel üretim sürecinde ciddi maliyetler doğurmayacağını ve paketleme maliyetlerinin toplam maliyetlerin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Quincey, "Bu durum yine de önemsiz değil ancak milyarlarca dolarlık ABD iş hacmini kökten değiştirmeyecek." dedi.

Quinsey, getirilen gümrük vergisinin, üstesinden gelinebilir bir miktar olduğunu ifade ederek bu durumun altından mecburen kalkmaları gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, paketleme maliyetlerinin artması durumunda alternatif kanallara yöneleceklerini vurgulayan Quinsey, "Örneğin, eğer alüminyum kutular daha pahalı hale gelirse plastik şişeleri daha fazla kullanabiliriz." diye konuştu.

Trump, dün Oval Ofis'te düzenlenen törende, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız tarife uygulanmasını öngören iki kararnameye imza atmıştı.