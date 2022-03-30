Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Karaca, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Karaca, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

30.03.2022 17:16
Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Karaca, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Başak Karaca, döngüsel ekonomi çerçevesinde tasarrufu içeren çözümler bulunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de sattığımız bütün plastik ürünlerimiz yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeden oluşuyor.

Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Başak Karaca, döngüsel ekonomi çerçevesinde tasarrufu içeren çözümler bulunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de sattığımız bütün plastik ürünlerimiz yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeden oluşuyor." dedi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Karaca, "İklim Krizi ile Mücadelede Döngüye Katıl" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, ekonomik düzenin insanlığın ilerlemesine katkı sağladığını söyledi.

Döngüsel ekonomi konusuna da değinen Karaca, "Döngüsel ekonomide tasarruflu çözümler bulmamız lazım. Burada da bakış açımız inovasyon olmalı. Yaptığımız ürünlerin doğaya karışmadan tekrar geri dönüşüme döndürülebilir olması gerekiyor. Çünkü her ham madde geri dönüştürülebilir olmuyor. Türkiye'de sattığımız bütün plastik ürünlerimiz yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeden oluşuyor." diye konuştu.

Karaca, bir ürünü geri dönüştürülebilir hale getirdikten sonra bu ürünün geri dönüşümünün sağlanması için altyapı kurulması gerektiğini belirterek, bunun için çalıştıklarını ve 5 yıl içinde bu alandaki çalışmaların oranını yüzde 50'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Çevre konusunda farkındalığın önemine dikkati çeken Karaca, gençlere bu alanda eğitim verdiklerini söyledi.

Temiz ve güvenli suya erişim sağlanması, var olan erişimin güçlendirilmesi, su havzalarının korunması, su tasarrufunun desteklenmesi ve kritik yerel su sorunlara dair toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarının altını çizen Karaca, "Coca-Cola olarak, şişeleme ortaklarımızla 2004'ten bu yana, 71 ülkede 248 toplumsal su projesi uyguluyoruz. Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz tüm su geri kazandırma projeleriyle, bugüne kadar kullandığımız suyun yüzde 115'ini doğaya ve topluma geri kazandırarak büyük bir başarıya imza attık." dedi.

Karaca, ilk küresel hedeflerinin 2025 yılına kadar ambalajların yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir hale getirmek olduğunu ifade ederek, Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla bu hedefi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Karaca, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Coca Cola Türkiye Ülke Genel Müdürü Karaca, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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