Çocuklar İçin Spor Çalıştayı

06.05.2026 00:56
Özyeğin Üniversitesi, çocukların spora katılımını ele alan çalıştaya 42 paydaş katıldı.

Özyeğin Üniversitesi, SAHADAYIZ Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Çocuklar İçin Spor ve Ötesi" çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, "kent yaşamında çocukların spora katılımını sınırlayan sosyoekonomik koşullar", "mekansal eşitsizlikler", "güvenli alan eksikliği", "kurumsal koordinasyon sorunları" ile "çocuk hakları perspektifinin yetersizliği" gibi konular ele alındı.

Çalıştaya, Özyeğin Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul, Çekmeköy Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Nişantepe Okulu, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Kültür, Ekoloji, Çevre ve İletişim Derneği, Defnespor ile Nurtepe Spor Kulübü'nden temsilcilerle saha uygulayıcılarının aralarında olduğu 42 paydaş katıldı.

Çocukların spora erişiminin sistemsel perspektifle değerlendirildiği çalıştayda, ele alınan gerçek yaşam vakalarıyla çocukların spordan kopuşunun temel nedenlerinin, "donanım ve yan maliyetler", "yetersiz beslenme ve hijyen koşulları", "ayrımcılık ve sosyal dışlanma", "karmaşık kayıt süreçleri ve güvenli ulaşım eksikliği" gibi yapısal eşitsizlikler olduğu ortaya koyuldu.

Çalıştayın önemli çıktılarından biri, spora erişim ve sporda kalıcılık süreçlerinin kişisel inisiyatiflere değil, kurumsal rol tanımlarına dayanması gerektiği yönündeki tespit oldu.

Söz konusu doğrultuda çok paydaşlı yönetişim modeli oluşturmak amacıyla "RACI Analizi" uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Spor Merkezi Ekip Yöneticisi Güneş Viter, sporun, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklar için "ek faaliyet" değil, korunma, eşitlik ve güçlenme mekanizması olduğunu belirterek, "Spor politikaları tesis yatırımlarının yanı sıra erişim eşiklerini azaltmaya ve sürekliliği sağlamaya odaklanmalı. Donanım, beslenme ve ulaşım destekleri hak temelli sosyal politika araçları olarak yeniden tanımlanmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

