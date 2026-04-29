Çocuklar toprak sevgisini Osmangazi\'de öğrendi

Osmangazi Belediyesi, çocukların toprakla tanışması ve tükettikleri gıdaların üretim sürecini yerinde öğrenmesi amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde çocuklar üretim alanlarına götürülerek, seralarda tohum ekme ve fide dikme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimliyor.

Osmangazi Belediyesi'nin iştiraki Gazi Tarım A.Ş.'nin üretim serasını ziyaret eden Haymeana Anaokulu öğrencileri, tohum ekmeyi ve yerli tohumlardan üretilen fidelerin dikimini uygulamalı olarak öğrendi. Öğretmenleri eşliğinde seraya gelen öğrencilere, Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay tarafından serada yetişen ürünlerin üretim aşamaları anlatılarak uygulamalı şekilde gösterildi. Tanıtımın ardından anaokulu öğrencileri, kendilerine verilen mısır, kabak ve salatalık tohumlarını toprakla buluştururken, ardından domates fidelerini toprağa dikerek keyifli bir öğrenme sürecini deneyimledi.

İlk kez tohum eken ve fide diken çocuklar, günlük hayatta tükettikleri gıdaların nasıl yetiştiğini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Etkinliklerde çocuklara tohum ekmenin incelikleri, fide dikiminin püf noktaları ve bitki yetiştirmenin temel aşamaları aktarılırken, doğayla temas eden öğrencilerin üretmenin değerini kavraması ve çevre bilinci kazanması hedeflendi.

"Çocuklar seradan oldukça mutlu ayrılıyor"

Haymeana Anaokulu öğrencilerini seralarında misafir ettiklerini belirten Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaret kapsamında öğrencilere seramızda bulunan fide ve tohumları tanıttık, ardından çocuklarla birlikte tohum ve fide ekimi gerçekleştirdik. Birçoğu ilk kez sera ortamını deneyimledi. Ayrıca öğrencilerimize mısır, kabak ve salatalık tohumları vererek bunları toprakla buluşturmalarını sağladık. Çocuklar daha sonra domates fidelerini bardaklara diktiler ve ektikleri fideleri yanlarında götürdüler. Bu fideleri büyüterek süreci gözlemleme fırsatı bulacaklar. Bu proje sayesinde çocuklar, tükettikleri gıdaların kaynağını daha iyi anlıyor ve ürünlerin nasıl yetiştiğini yerinde görerek öğreniyor. Bu tür ziyaretlerin tekrarlanmasıyla çocukların toprağa ve üretime olan ilgisinin artacağına inanıyorum. Seramızı ziyaret eden ve üretim sürecine katılan çocuklar buradan oldukça mutlu ayrılıyor."

Osmangazi Belediyesi, öğrencileri üretim dönemleri boyunca yılın farklı zamanlarında seralarda ağırlamaya devam edecek. - BURSA