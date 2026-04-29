Çocuklar toprak sevgisini Osmangazi\'de öğrendi

29.04.2026 09:26  Güncelleme: 09:27
Osmangazi Belediyesi, çocukların toprakla tanışması ve tükettikleri gıdaların üretim sürecini yerinde öğrenmesi amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde çocuklar üretim alanlarına götürülerek, seralarda tohum ekme ve fide dikme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimliyor.

Osmangazi Belediyesi'nin iştiraki Gazi Tarım A.Ş.'nin üretim serasını ziyaret eden Haymeana Anaokulu öğrencileri, tohum ekmeyi ve yerli tohumlardan üretilen fidelerin dikimini uygulamalı olarak öğrendi. Öğretmenleri eşliğinde seraya gelen öğrencilere, Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay tarafından serada yetişen ürünlerin üretim aşamaları anlatılarak uygulamalı şekilde gösterildi. Tanıtımın ardından anaokulu öğrencileri, kendilerine verilen mısır, kabak ve salatalık tohumlarını toprakla buluştururken, ardından domates fidelerini toprağa dikerek keyifli bir öğrenme sürecini deneyimledi.

İlk kez tohum eken ve fide diken çocuklar, günlük hayatta tükettikleri gıdaların nasıl yetiştiğini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Etkinliklerde çocuklara tohum ekmenin incelikleri, fide dikiminin püf noktaları ve bitki yetiştirmenin temel aşamaları aktarılırken, doğayla temas eden öğrencilerin üretmenin değerini kavraması ve çevre bilinci kazanması hedeflendi.

"Çocuklar seradan oldukça mutlu ayrılıyor"

Haymeana Anaokulu öğrencilerini seralarında misafir ettiklerini belirten Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaret kapsamında öğrencilere seramızda bulunan fide ve tohumları tanıttık, ardından çocuklarla birlikte tohum ve fide ekimi gerçekleştirdik. Birçoğu ilk kez sera ortamını deneyimledi. Ayrıca öğrencilerimize mısır, kabak ve salatalık tohumları vererek bunları toprakla buluşturmalarını sağladık. Çocuklar daha sonra domates fidelerini bardaklara diktiler ve ektikleri fideleri yanlarında götürdüler. Bu fideleri büyüterek süreci gözlemleme fırsatı bulacaklar. Bu proje sayesinde çocuklar, tükettikleri gıdaların kaynağını daha iyi anlıyor ve ürünlerin nasıl yetiştiğini yerinde görerek öğreniyor. Bu tür ziyaretlerin tekrarlanmasıyla çocukların toprağa ve üretime olan ilgisinin artacağına inanıyorum. Seramızı ziyaret eden ve üretim sürecine katılan çocuklar buradan oldukça mutlu ayrılıyor."

Osmangazi Belediyesi, öğrencileri üretim dönemleri boyunca yılın farklı zamanlarında seralarda ağırlamaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:19
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
