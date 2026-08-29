Çocukların Okula Dönüşte Uyku Düzeni Önerisi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, yaz tatilinde geç saatlere kadar uyanık kalmaya alışan çocukların okul dönemine geçişte uyku sorunları yaşayabileceğini belirterek, uyku düzeninin okulun açılacağı güne bırakılmadan kademeli olarak yeniden oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sert, yetersiz ve düzensiz uykunun çocuklarda sabah uyanmakta güçlük, gün içinde yorgunluk, dikkat sorunları ve öğrenme performansında düşüşe yol açabileceğine dikkati çekti.

Yaz tatilinde çocukların yatış ve kalkış saatlerinin değişebildiğini vurgulayan Sert, özellikle geç saatlere kadar ekran karşısında kalmanın uyku saatlerini daha da ileriye taşıyabildiğini aktardı.

Okulların açılmasına kısa süre kala çocukları bir gecede erken yatırmaya çalışmanın uyum sürecini zorlaştırabileceğine değinen Sert, uyku saatlerinin birkaç gün öncesinden başlayarak aşamalı şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağını belirtti.

Sert, çocukların biyolojik saatinin yeni düzene uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Tatil boyunca gece geç saatlerde uyuyup sabah geç kalkan bir çocuğun okul başlamadan bir gece önce erkenden yatağa gönderilmesi, çoğu zaman yeterli olmaz. Yatma ve uyanma saatlerini her gün biraz daha erkene çekerek, çocuğun okul düzenine kademeli olarak hazırlanması, önemli." değerlendirmesini yaptı.

"Hafta sonlarında da uyku saatleri çok fazla değiştirilmemeli"

Uyku süresinin çocuğun yaşına göre değiştiğini aktaran Sert, yeterli uykunun yalnızca fiziksel dinlenme açısından değil, öğrenme, hafıza, dikkat ve duygu durumunun düzenlenmesi için de önemli olduğunu vurguladı.

Sert, okulların ilk günlerinde görülen isteksizlik ve dikkat dağınıklığının her zaman okula uyum sorunundan kaynaklanmadığını vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuk sabahları çok zor uyanıyor, gün içinde sürekli esniyor, ders sırasında dikkatini toplamakta güçlük çekiyor veya normalden daha huzursuz davranıyorsa, uyku düzeni mutlaka gözden geçirilmeli. Yetersiz uyku, çocukların hem akademik performansını hem de günlük davranışlarını etkileyebilir. Özellikle okul çağındaki çocuklarda düzenli yatış ve uyanış saatlerinin oluşturulması, önemli. Hafta sonlarında da uyku saatleri çok fazla değiştirilmemeli."

Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımının da uykuya geçişi zorlaştırabileceğine dikkati çeken Sert, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukların özellikle yatmaya yakın saatlerde ekran kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. Yatmadan hemen önce telefon veya tablet kullanmak, çocuğun zihinsel olarak uyanık kalmasına neden olabilir. Akşam saatlerinde daha sakin bir ortam oluşturmak, ışığı azaltmak, ekran kullanımını sonlandırmak ve mümkün olduğunca her gün benzer saatlerde yatağa gitmek, uyku düzeninin yeniden kurulmasına yardımcı olabilir. Okul başlamadan önce yalnızca yatış saatinin değil, sabah rutininin de yeniden oluşturulması gerekir. Çocukların okulda kalkacakları saate yakın bir saatte uyandırılması, faydalı olabilir. Kahvaltı saatinin düzenlenmesi, gün içerisinde fiziksel aktivitenin artırılması ve uzun gündüz uykularından kaçınılması da gece uykusuna geçişi kolaylaştırabilir. Okula dönüş hazırlığı, yalnızca çanta ve kırtasiye alışverişinden ibaret değil. Çocuğun uyku ve günlük yaşam düzeninin de yeni döneme hazırlanması gerekiyor. Düzenli ve yeterli uyku, çocuğun okula daha dinç, dikkatli ve hazır başlamasına katkı sağlar."