Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda hasat gecikecek - Son Dakika
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Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda hasat gecikecek

20.04.2022 11:47
Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda hasat gecikecek

Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzu, zirai dondan etkilenen üreticilerin ikinci kez fide dikmek zorunda kalması nedeniyle öngörülenden 2-4 hafta geç hasat edilecek.

Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzu, zirai dondan etkilenen üreticilerin ikinci kez fide dikmek zorunda kalması nedeniyle öngörülenden 2-4 hafta geç hasat edilecek.

Çukurova yöresinde, martta yaşanan zirai don nedeniyle karpuz fideleri hasar gördü.

Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, çiftçiler hasar gören fidelerin yerine yenilerini dikti.

Tadı, rengi, aromasıyla bilinen ve mayısın ilk 2 haftasında hasadına başlanan karpuz, bu yıl tüketicisine 2-4 hafta gecikmeli ulaşacak.

Adana karpuzunda hasat, mayısın sonu ile haziranın ilk haftasında başlayacak.

Rekolte beklentisi 650-700 bin ton civarında

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, Türkiye'de ilk karpuz hasadının kentin sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Kentteki karpuz üretim rakamlarına yönelik bilgi veren Doğru, "2020 yılında yaklaşık 120 bin dekarda ekildi ve 790 bin ton karpuz ürettik. Geçen yıl bu rakam 110 bin tona kadar düştü ve 745 bin ton civarında karpuz elde etmiştik. Bu yıl 100 bin dekarın biraz altında karpuz ekimi oldu. Adana'da 650-700 bin ton civarında karpuz rekoltesi bekleniyor." diye konuştu.

Doğru, martta yaşanan zirai donun karpuz fidelerine zarar verdiğini anımsatarak, çiftçilerin tekrar fide dikmek zorunda kaldığını anlattı.

Don nedeniyle rekoltede düşüş beklediklerini aktaran Doğru, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz zarar gördü, bu rekolteyi bir miktar etkileyecek. Asıl önemlisi erkenci karpuzları etkileyecek. Mayısın ortasında hasat edeceğimiz karpuzu, mayısın son günlerinde hasat etmeyi bekliyoruz. Maliyetler yükseldiği için çiftçimizin beklentisi de geçen yıla göre daha fazla. Geçen yıl ilk hasat edilen karpuz tarlada kilogramı 1,5-2 liradan satılırken, bu yıl ürünün tarlada 3,5-4 liradan satılması beklentisi var."

Doğru, üreticinin korunması için 30 Nisan'dan sonra İran'dan karpuz ithal edilmemesi gerektiğini, bu konuda ilgili bakanlıkların çalışma yapmasını beklediklerini söyledi.

"Halk yerse karpuz her zaman yerinde para eder"

Çiftçi Sedat Tali de tarlalarını hazırlayarak fideleri ektiklerini belirtti.

Geçen yıl ilk karpuz hasadını yaptıklarında ürünün 1 lira 70 kuruşa alıcı bulduğunu ifade eden Tali, daha sonra talebin azalmasıyla fiyatın düştüğünü aktardı.

Tali, maliyetlerin arttığını anlatarak, "Halk yerse karpuz her zaman yerinde para eder." dedi.

Adana karpuzunun tadı, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan farklı olduğunu vurgulayan Tali, şunları kaydetti:

"Çukurova çiftçisi hangi ürün olursa olsun çok güzel bakıyor. Aromasını, tatlı olan karpuzun hangisi olduğunu, nasıl hamle ve işlem yapacağını biliyor. Bu bölgenin insanları emek vererek daha güzel ürün yetiştirmeye çalışıyor. Evdeki yeni doğmuş çocuk ile tarladaki karpuz aynı, ona nasıl bakıyorsan karpuza da öyle bakacaksın."

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Yumurtalık, Çukurova, Adana, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda hasat gecikecek - Son Dakika


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