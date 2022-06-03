Coğrafi işaretli "Gediz tarhanası" kadınların geçim kapısı olacak - Son Dakika
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Coğrafi işaretli "Gediz tarhanası" kadınların geçim kapısı olacak

03.06.2022 11:01
Coğrafi işaretli "Gediz tarhanası" kadınların geçim kapısı olacak

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" adlı projeyle kurulacak üretim tesisinde kadınlar istihdam edilecek.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" adlı projeyle kurulacak üretim tesisinde kadınlar istihdam edilecek.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 1,5 milyon lira maliyetli Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek.

Oda Başkanı Vedat Öztürk, AA muhabirine, bölgenin yöresel lezzetleri arasında bulunan tarhananın korunması ve yaşatılması için proje hazırladıklarını, bu kapsamda ilk aşamada Gediz tarhanasına coğrafi işaret tescil belgesi alındığını söyledi.

Tescil belgesi sayesinde Gediz tarhanasının artık, koruma altına alındığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Projenin en önemli ve özel hedefi dezavantajlı grupların istihdamına olanak sağlamaktır. Projenin ikinci aşaması olarak da kadın kooperatifimizi kurmaktı. Oda olarak Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk. Üçüncü aşama ise Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 'Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak' adlı projeyle yakın zamanda kurulması planlanan tesisle tarhana üretimi yapılmasını gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında ilk etapta 100 kadın girişimcimize eğitim verip, istihdam edeceğiz."

Projede görev alan tarhana üreticisi Fatma Şimşek de imalatçı olarak hazırlanan projeye her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Kurulacak tarhana üretim tesisinde istihdam edilecek kadınlara eğitim vereceklerini ifade eden Şimşek, "Kadınlara imalat tecrübemizi aktaracağız. Hem kadın istihdamı hem de Gediz tarhanasının üretimin artması ve pazarlanması için üretici olarak her türlü desteği sağlayacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Vedat Öztürk, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli 'Gediz tarhanası' kadınların geçim kapısı olacak - Son Dakika


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