Coğrafi işaretli Lapseki Şeftalisi'nde bu yıl 150 bin ton üretim bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Coğrafi işaretli Lapseki Şeftalisi'nde bu yıl 150 bin ton üretim bekleniyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali ve nektarin de bu yıl 150 bin ton şeftali bekleniyor. Lapseki şeftali iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

08.05.2024 21:01  Güncelleme: 21:19
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Coğrafi işaretli Lapseki Şeftalisi'nde bu yıl 150 bin ton şeftali ve nektarin üretimi bekleniyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali ve nektarin de bu yıl 150 bin ton şeftali bekleniyor. Lapseki şeftali iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ise kirazı ve şeftalisiyle önemli bir rekolte ve pazar payına sahip. Şeftali denince de akla Lapseki ilçesi ve Umurbel beldesi geliyor. Yetkililer, bölgede bu yıl ki şeftali ve nektarin üretiminin 150 bin ton arasında olmasını bekliyor. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 90 bin ton arası ihracat gerçekleşirken, bu yıl ise bu rakamın 100 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Lapseki şeftalisinin hasadı Haziran ayında başlanacak.

Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Ruslar tarafından da bol bol tüketiliyor.

Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Lapseki'de 2 bine yakın kayıt çiftçimiz bulunuyor. Bunlar meyve ve tarla bitkileri ağırlıklı üretim gerçekleştirmekteler. Biz şeftali ve kirazla anılan bir ilçeyiz. Lapseki şeftalisi olarak coğrafi işarete sahibiz. 150 bin ton şeftali ve nektarin üretimimiz var. Yaklaşık 40'a yakın üretim çeşidimiz var. İç pazarda ve dış pazarda farklılık göze çarpıyor. İhracatçı geldiği zaman Lapseki şeftalisini tercih ediyor. Lapseki toprak yapısı olarak, geçiş iklim özelliklerini taşıyor. Ayrıca neyi nasıl yapmasını bilen üreticilerin olmasıdır. Budama, ilaçlama, gübreleme, kış bakımı ve yabancı otla mücadele gibi hep birlikte farklılığı ortaya koyarak bir ürün oluşturuluyor. Bu yıl iyi bir üretim bekliyoruz. Umarım üreticimizin de yüzü gülecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Lapseki, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli Lapseki Şeftalisi'nde bu yıl 150 bin ton üretim bekleniyor - Son Dakika

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