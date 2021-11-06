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Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı - Son Dakika

Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı

06.11.2021 12:05
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı

ORDU'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı.

ORDU'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Ürün rekoltesinin bu yıl 8 bin tonun üzerinde olması bekleniyor.

Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştiriyor. Dalındayken satılan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle, ortalama 8 bin tonun üzerinde rekolte beklenen ürün dalında yoğun talep görüyor.

'REKOLTE GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜK'Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl kivi rekoltesinin düşük olduğunu belirterek, "Kivi üreticilerimiz bahçelerine girerek kivi hasadına başladı. Bu seneki ürünümüzün rekoltesinin 8 bin tonun üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu sene kiviler kaliteli. Fakat rekolte geçen seneye göre düşük. Çünkü yükseklerde don ve rüzgar kivilerimizi etkiledi ama sahil kesiminde ve ırmak kenarlarında kivi bahçelerindeki mahsul gayet güzel. Bu sene bahçesindeki ürünü erken toplayan üreticilerimiz var. Burada dikkat edilmesi gereken husus aroması. Aroması 6,5'un üzerinde gelen üreticilerimiz ürünlerini toplasınlar. Altındaki üreticilerimiz biraz daha bekleyerek aromanın iyi seviyeye çıkmasını bekleyebilirler" diye konuştu.Fiyatların memnun edici düzeyde olduğunu kaydeden Uzunlar, "Bu yıl kivi fiyatlarımız geçen yıla göre bir nebzede olsa arttı. 90 gram ve üzeri gelen kivinin fiyatı 8 TL, 70 ile 90 gram arası 4,5 TL, üçüncü sınıf kivi ise 1,5 TL. Fiyatlar memnun edici düzeyde. Biz üçüncü sınıf kiviyi hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Onun için fiyatı düşük tutuluyor. Gerçek bir üreticinin bahçesinde üçüncü sınıf kivi olmaması lazım. Buna tüm üreticilerimiz dikkat etmeli" dedi.'FINDIĞA GÖRE FİYATI DA BİZLERİ MEMNUN ETTİ'

Üretici Sinan Uzunlar ise fındık fiyatına göre kivi fiyatının memnun ettiğini belirterek, "Aromayı ölçtürdüğüm için hasadımızın zamanı normal. Eğer aroması kurtarmasaydı ürünümüz ziyan olurdu. Ordu kivisi tescili olan bir kivi. Biz de markayı bozmak istemeyiz. Kivinin boy oranları var. Bunlar üçüncü sınıf, ikinci sınıf, süper boydur. Bunlar hasat edilirken ayrılır. Yani ayrı ayrı kasalanır. Daha sonra onları soğuk hava depolarına teslim ediyoruz. Depolardan da belirli aylarda vatandaşın tüketimine sunuluyor. Ordu kivisinin markası olması nedeniyle bizler Yalova'dan kaliteli kivimiz var diye övünüyoruz. Fındığa göre fiyatı da bizleri memnun etti. Fındığı geçen yıl da aynı fiyata verdik, bu yıl da aynı fiyata sattık. Bu nedenle fındığın götürüsü getirinden fazla. Kivide aynı durumu yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.


Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı

Yalova, Hasat, Kivi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


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