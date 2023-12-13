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CoinTR, İngiltere Parlamento Grubu'nda Web3 ve Merkez Bankası Tartışma Forumu'na katıldı - Son Dakika
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CoinTR, İngiltere Parlamento Grubu'nda Web3 ve Merkez Bankası Tartışma Forumu'na katıldı

CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve CoinTR Üst Yöneticisi Ali Eşelioğlu, İngiltere Tüm Parti Parlamento Grubu'nun daveti üzerine Londra'da düzenlenen forumda konuştu. Panelde, CoinTR'nin sektöre katkıları ve Web3'ün finansa sunduğu fırsatlar üzerine görüşlerini paylaştılar.

CoinTR, İngiltere Parlamento Grubu\'nda Web3 ve Merkez Bankası Tartışma Forumu\'na katıldı
13.12.2023 - 18:19,  Güncelleme: 18:24
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İngiltere Tüm Parti Parlamento Grubu (APPG), CoinTR'nin üst yöneticilerini "Web3 ve Merkez Bankası Düzenleyici Tartışma Forumu"nda ağırladı.

CoinTR açıklamasına göre, CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, APPG'nin daveti üzerine Londra'da gerçekleştirilen foruma katıldı.

APPG temsilcilerinin de bulunduğu forumun ana konusu, " Kripto Para, Web 3.0 ve Yapay Zeka Çağında Merkez Bankaları ve Hükümetlerin Rolü" oldu.

Eşelioğlu ve Gül panelde, CoinTR'nin sektöre katkıları, merkez bankalarının dijital varlıklara yaklaşımı ve Web3'ün geleneksel finansa sunduğu fırsatlar için yasa koyucu ve bankaların harekete geçmesi gerektiği yönünde düşüncelerini aktardı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Eşelioğlu, "Dijital finans, geleneksel finansal sistemlerin temellerini hızla değiştiriyor ve Web3'ün merkezi olmayan doğası, geleneksel finansal düzenlemeleri zorlaştırıyor." ifadelerini kullanarak, yasa koyucuların ve merkez bankalarının Web3'ün sunduğu fırsat ve zorlukları ele almak için aktif olarak yeni roller oynamaları gerekebileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi CoinTR, İngiltere Parlamento Grubu'nda Web3 ve Merkez Bankası Tartışma Forumu'na katıldı - Son Dakika


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