CoinTR, Yeni Finansal Hizmet Merkezi Kur+'ı Tanıttı - Son Dakika
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CoinTR, Yeni Finansal Hizmet Merkezi Kur+'ı Tanıttı

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CoinTR, Kur+ platformunu tanıtarak Türk Lirası'nı avantajlı koşullarla dönüştürmeyi hedefliyor.

CoinTR, yeni nesil finansal hizmet merkezi Kur+'ı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların davranış ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen Kur+, CoinTR'nin uzun vadeli ürün stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlandırılıyor.

Zamanla geliştirilerek farklı finansal servisleri de bünyesinde barındıracak bir yapı olarak hizmet vermesi planlanan platformun ilk aşamasında kullanıcılar, Türk Lirası'nı daha avantajlı koşullarla dönüştürebilecek.

CoinTR gerçekleştirdiği analizlerde, kullanıcıların yalnızca alım-satım işlemleriyle sınırlı kalmak istemediğini, dijital varlıklarını daha pratik, avantajlı ve hızlı bir deneyimle yönetmek istediğini tespit etti.

Şirketin söz konusu içgörüden yola çıkarak geliştirdiği platform, kullanıcıların farklı finansal ihtiyaçlarına tek bir noktadan ulaşabileceği ve zamanla yeni servislerle zenginleşecek bir finansal merkez olarak tasarlandı.

CoinTR, bu yapıyla kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi anlayan ve bunlara göre şekillenen daha akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kur+'ın kullanıma sunulmasına özel katılım koşullarını sağlayan yeni kullanıcılar 400 lira değerinde hediye alabilecek.

Bunun yanı sıra kimlik doğrulama ve kurumsal müşteri doğrulama sürecini tamamlayan uygun yeni ve mevcut kullanıcılar Kur+ işlem hacimlerine ve "net TL yatırma kademeleri"ne göre "Hediye Merkezi Bonus Puanı" kazanabilecek.

Kur+ kullanıma sunulması dolayısıyla düzenlenen hediye bonus günleri 23 Ağustos 18.59'da sona erecek.

Hedef finansal hizmet merkezi olmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen CoinTR Ürün ve Operasyon Direktörü Büşra Özsipahi, geleneksel yatırım araçlarıyla kripto varlık ekosisteminin birbiriyle iç içe geçtiğini belirtti.

Özsipahi, kullanıcıların yatırımlarını yönetirken kendileri için en uygun ve avantajlı araca yatırım yapmak istediğine işaret ederek, bunu yaparken de fiyat kontrolünü hala geleneksel yöntemlerle döviz büroları üzerinden yaptıklarını kaydetti.

Kur+ ile amaçlarının kullanıcılara kripto varlık alım satımının yanı sıra döviz için de bir alternatif sunmak olduğunu belirten Özsipahi, şunları kaydetti:

"Kur+'ı yeni servislerle zenginleştirerek CoinTR'yi bir finansal hizmet merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kullanıcılarımızın geri bildirimlerine dayanarak geliştirdiğimiz Kur+'ta ilk etapta Türk lirasını avantajlı olarak dönüştürebilecekler. Kur+ ile kullanıcılarımıza sadece bir işlem platformu değil, tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilecekleri kapsamlı bir alım satım deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CoinTR, Yeni Finansal Hizmet Merkezi Kur+'ı Tanıttı - Son Dakika

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