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Colendi, ACCIS üyeleri arasına katıldı - Son Dakika

Colendi, ACCIS üyeleri arasına katıldı

17.01.2022 13:09
Colendi, ACCIS üyeleri arasına katıldı

Dünyadaki en büyük kredi referans kuruluşları temsilcisi olan Tüketici Kredisi Bilgi Tedarikçileri Birliği'nin (ACCIS), 1 Ocak itibarıyla Colendi'yi yeni ortak üye olarak kabul ettiği bildirildi.

Dünyadaki en büyük kredi referans kuruluşları temsilcisi olan Tüketici Kredisi Bilgi Tedarikçileri Birliği'nin (ACCIS), 1 Ocak itibarıyla Colendi'yi yeni ortak üye olarak kabul ettiği bildirildi.

Colendi açıklamasına göre, bireylerin ve işletmelerin bilinçli kararlar almalarını, güvenilir ve verimli finansal operasyonlar yürütmelerini sağlayan Belçika merkezli bir ticaret birliği olan ACCIS, dünyadaki en büyük kredi referans kuruluşları grubunu temsil ediyor.

ACCIS, tüm Avrupa ülkelerinden 40'tan fazla üyenin yanı sıra dünya genelindeki ortaklar ve bağlı kuruluşları bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Colendi Kurucu Ortağı ve Global Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Tekmen, Colendi'nin ACCIS üyeleri arasına kabul edilmesinden büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.

Tekmen, benzersiz bir kredi skorlama platformu sunan Colendi'nin kredi verme kararlarının yanı sıra, kredi skorunun da en son verilerle gerçek zamanlı olarak oluşturulabileceği ve güncellenebileceği bir gelecek öngörüsü ile hayata geçtiğini, ACCIS ile aynı temel değerlere ve bakış açısına sahip olduklarını aktardı.

Tekmen, her türlü finansmana erişimden yoksun olan bankasız nüfusun yoğun olduğu bölgelere odaklı olduklarını ve servislerini 1 milyar kullanıcıya ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu derin misyonun yanı sıra mevcut iş ve kredi endüstrisi modellerine sorunsuz bir şekilde entegre olma sorumluluğunu da taşıyoruz. Yeni iş birliklerimizle birlikte Colendi'nin çalışmalarına duyulan ihtiyacın ve kullanımının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Bizim için bir işi beraber yapmak, değer yaratıp o değeri paylaşmak çok kıymetli. Bu nedenle, ortak değerleri ve vizyonu paylaştığımız ACCIS üyeleri arasında yer aldığımız için gururluyuz."

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Belçika, Tekmen, Kredi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Colendi, ACCIS üyeleri arasına katıldı - Son Dakika Ekonomi


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