COP31'de Elektrik Dağıtımı Ön Planda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31'de Elektrik Dağıtımı Ön Planda

COP31\'de Elektrik Dağıtımı Ön Planda
06.05.2026 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elder, COP31'de elektrik dağıtım şebekelerinin güçlü bir şekilde ele alınmasını talep etti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) elektrik dağıtım şebekelerinin daha güçlü ve yapılandırılmış bir başlık altında ele alınmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Elder tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, derneklerinin COP'a akredite edilmiş sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

COP31'in bu yıl kasım ayında Türkiye'de icra edileceğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"COP gündemi içerisinde biz de elektrik dağıtım şebekelerinin daha güçlü bir şekilde yer almasına yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Bu COP süreçlerinde meseleyi küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmayla başlayan bir süreçte yenilenebilir enerjinin daha fazla entegre edilmesi, enerji dönüşümünün sağlanması gibi aşama aşama gelen kavramsal gelişim sürecinde Dubai'deki COP zirvesiyle beraber şebekelerde artık bu sürecin bir parçası halinde dillendirilmeye başlandı. Fakat henüz bu yapılandırılmış bir gündem içerisinde olgunlaşmış durumda değil. Elder olarak COP31 kapsamında, elektrik dağıtım şebekelerinin daha yapılandırılmış bir başlık altında ele alınmasına yönelik bir karar alınmasını diliyoruz, arzuluyoruz. Bunun için çalışmalarımızı başlattık."

Erdoğan, enerji dönüşümünün yalnızca üretim tarafındaki değişimle sınırlı olmadığını, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonu, elektrifikasyon ve artan talep nedeniyle dağıtım şebekelerinin rolünün giderek kritik hale geldiğini dile getirdi.

Ormanlık alanlardan geçen elektrik dağıtım hatlarına ilişkin bakım çalışmalarının da ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik elektrik dağıtım hattının 67 bin kilometrelik bölümünün ormanlık alanlardan geçtiğini, bu hatlarda yangın riskinin yoğunlaştığı bölgelerin belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi COP31'de Elektrik Dağıtımı Ön Planda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:21:20. #7.13#
SON DAKİKA: COP31'de Elektrik Dağıtımı Ön Planda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.