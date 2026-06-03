COP31 İçin İş Dünyası Toplantısı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, COP31 Business Forum kapsamında düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Ülken, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 sürecine iş dünyasının güçlü katılımıyla hazırlandıklarını belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Business Forum - İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılım sağladı. Başkan Ülken, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde küresel iş dünyasının katılımını koordine etmek üzere TOBB "COP31 İş Dünyası Elçisi" (Private Sector Envoy) olarak görevlendirildi. TOBB, iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Sorumluluğumuz büyük, şimdi hep birlikte çalışma zamanı. Etkinliğin ülkemizde yapılacağının açıklandığı ilk andan itibaren hazırlıklarımıza başlamıştık. Bugünden itibaren iş dünyamızın katılımıyla çalışmalarımıza hız veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ilk adım olarak COP31 Business Forum'un kurulduğuna dikkati çeken Ülken; "Uluslararası arenada Sn. Başkanımız M Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sürdürdüğü Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı, Eurochambres, Asya - Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve ICC Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri vesilesiyle oluşturduğumuz küresel networkü Forum'un yapısını güçlendirmek için kullanacağız. Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN