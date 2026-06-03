COP31 İçin İş Dünyası Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 İçin İş Dünyası Toplantısı

COP31 İçin İş Dünyası Toplantısı
03.06.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Ülken, Antalya'da düzenlenen COP31 İş Dünyası Toplantısı'nda iş dünyasının katılımını vurguladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, COP31 Business Forum kapsamında düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Ülken, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 sürecine iş dünyasının güçlü katılımıyla hazırlandıklarını belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Business Forum - İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılım sağladı. Başkan Ülken, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde küresel iş dünyasının katılımını koordine etmek üzere TOBB "COP31 İş Dünyası Elçisi" (Private Sector Envoy) olarak görevlendirildi. TOBB, iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Sorumluluğumuz büyük, şimdi hep birlikte çalışma zamanı. Etkinliğin ülkemizde yapılacağının açıklandığı ilk andan itibaren hazırlıklarımıza başlamıştık. Bugünden itibaren iş dünyamızın katılımıyla çalışmalarımıza hız veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ilk adım olarak COP31 Business Forum'un kurulduğuna dikkati çeken Ülken; "Uluslararası arenada Sn. Başkanımız M Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sürdürdüğü Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı, Eurochambres, Asya - Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve ICC Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri vesilesiyle oluşturduğumuz küresel networkü Forum'un yapısını güçlendirmek için kullanacağız. Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Antalya, Ekonomi, COP31, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi COP31 İçin İş Dünyası Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Serdal Adalı gözünü kararttı Transfere tam 200 milyon Euro Serdal Adalı gözünü kararttı! Transfere tam 200 milyon Euro

17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:44
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 17:54:43. #7.13#
SON DAKİKA: COP31 İçin İş Dünyası Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.