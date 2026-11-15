COP31 panelinde yeşil yakalı iş gücü eğitimi ve 13 kurumun akreditasyonu ele alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda COP31 Yeşil Alan'da hayata geçirilen Business Forum Hub, yeşil dönüşümün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik panele ev sahipliği yaptı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, TOBB koordinasyonunda oluşturulan Business Forum Hub, iş dünyasını yeşil dönüşüm odağında buluşturmaya devam ediyor.

COP31 Yeşil Alan'da düzenlenen "Yeşil Yakalı İş Gücünün Oluşturulması: Yerel Sürdürülebilirlik Uzmanlığından Küresel Standartlara" panelinde, sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartların uygulanması, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve mesleki eğitimlerin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşturulması değerlendirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay'ın moderatörlüğündeki panele, IFRS Vakfı Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Üyesi Veronika Pountcheva, Asya Kalkınma Bankası Başsağlık Uzmanı Dr. Dinesh Arora ve ANKON Consulting Yönetici Ortağı Damla Tüzüner katıldı.

Türkiye'de sürdürülebilirlik raporlaması için 13 kurum akredite edildi

Panelin moderatörlüğünü üstlenen KGK Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) uygulanmasına yönelik yürütülen kapasite geliştirme çalışmalarını anlattı.

Türkiye'nin 2024'ten itibaren kapsam dahilindeki şirketler için sürdürülebilirlik raporlamasını ve sınırlı güvence denetimini zorunlu hale getirdiğini belirten Günay, standartların yayımlanmasının tek başına yeterli olmadığını, bunları uygulayacak nitelikli insan kaynağının da yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Farkındalık ve işbirliği, eğitim, lisanslama, güvence denetimi gözetimi ve dijitalleşme olmak üzere beş temel alanda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Günay, "Bugüne kadar Türkiye'de 13 kurumu akredite ettik. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ilk sınavda yaklaşık 200 kişi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı lisansı almaya hak kazandı. İkinci sınavı aralık ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pountcheva: "Sürdürülebilirlik standartları artık 50 ülkede gündemde"

IFRS Vakfı Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu Üyesi Veronika Pountcheva, sürdürülebilirlik raporlamasında uluslararası standartları benimseyen veya benimseme sürecinde bulunan ülke ve yetki alanı sayısının 50'ye ulaştığını bildirdi.

Standartların gerçek etkisinin bunları uygulayan uzmanlar aracılığıyla ortaya çıkacağını vurgulayan Pountcheva, sürdürülebilirlik ve finans ekipleri arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Pountcheva, şirketlerin iklim risklerini yalnızca çevresel etkileri üzerinden değil, finansal performans ve yatırımcı kararları açısından da değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, veri toplama süreçlerinin geliştirilmesi, önemli risklerin belirlenmesi ve iklimle bağlantılı finansal etkilerin ölçülmesinin öncelikli yetkinlik alanları olduğunu kaydetti.

Asya Kalkınma Bankasından 27 ülkede 100'ü aşkın yeşil beceri projesi

Asya Kalkınma Bankası Başsağlık Uzmanı Dr. Dinesh Arora, yeşil dönüşümün başarısında eğitim ve mesleki yetkinliklerin geliştirilmesinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Asya Kalkınma Bankasının son 15 yılda Asya-Pasifik bölgesinde yeşil becerilerin geliştirilmesiyle bağlantılı 100'ü aşkın eğitim projesine destek verdiğini belirten Arora, 27 ülkede yaklaşık 100 projeyi kapsayan çalışmaların toplam büyüklüğünün 11 milyara ulaştığını bildirdi.

Arora, iklim dostu yatırımların başlangıçta ilave maliyet yaratabilse de uzun vadede ekonomik fayda sağladığına işaret ederek, "İklim yatırımları bir büyüme hikayesidir. Bugün yüzde 2-3 daha fazla maliyet gerektirse bile bu yatırım, sonraki 5 ila 10 yılda kendini amorti edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil dönüşümde teorik eğitim kadar uygulama da önemli

ANKON Consulting Yönetici Ortağı Damla Tüzüner ise sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik eğitimlerde farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirmenin önemini vurguladı.

Mühendislikten hukuka, insan kaynaklarından finansa farklı alanlardan profesyonellerin aynı eğitim programında buluştuğunu belirten Tüzüner, bu çeşitliliğin sürdürülebilirlik sorunlarının farklı açılardan değerlendirilmesini sağladığını ifade etti.

Tüzüner, ANKON Consulting tarafından 15'i aşkın eğitim programı gerçekleştirildiğini ve 250'den fazla katılımcının eğitimleri tamamladığına dikkati çekerek, teorik bilgilerin gerçek iş süreçlerine aktarılmasının en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu kaydetti.