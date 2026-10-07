Çorlu'da ceviz hasadı yapıldı, Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekarda üretim var - Son Dakika
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Çorlu'da ceviz hasadı yapıldı, Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekarda üretim var

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Çorlu\'da ceviz hasadı yapıldı, Tekirdağ\'da yaklaşık 35 dekarda üretim var
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde ceviz hasadı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasat çalışmalarını yerinde inceledi ve Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirterek üreticilere bereketli sezon diledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağaçlardan toplanan cevizler, üreticinin emeğinin karşılığı olarak hasatla buluştu.

Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde ceviz hasadı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik heyetle birlikte kapama ceviz bahçesinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, hasadın hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Aksoy, ceviz yetiştiriciliğinin alternatif ve katma değerli tarımsal üretim alanlarından biri olduğunu ifade etti. Aksoy, üreticilerin desteklenmesi ve ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, "İlimizde yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi gerçekleştiriliyor. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı, bereketli ve güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Alternatif ve katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bölgede gerçekleştirilen ceviz hasadında ürünler toplanırken, üreticilerin sezonun verimli geçmesi yönündeki beklentileri de dile getirildi.

Kaynak: İHA
Mehmet AksoyTekirdağEkonomiTarımÇorluYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da ceviz hasadı yapıldı, Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekarda üretim var - Son Dakika
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