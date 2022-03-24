CORTIX'e mükemmeliyet ödülü - Son Dakika
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CORTIX'e mükemmeliyet ödülü

24.03.2022 14:57
CORTIX'e mükemmeliyet ödülü

CORTIX platformunun Business Intelligence Group tarafından düzenlenen 2022 Yapay Zekada Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında örüntü tanımada ödüllendirildi.

CORTIX platformunun Business Intelligence Group tarafından düzenlenen 2022 Yapay Zekada Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında örüntü tanımada ödüllendirildi.

Yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) özellikli çözüm ve hizmetler sağlayıcısı EcoEnergy Insights, CORTIX platformunun Business Intelligence Group tarafından düzenlenen 2022 Yapay Zekada Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında örüntü tanımada ödül kazandığını duyurdu.

EcoEnergy Insights Genel Müdürü Mansoor Ahmad, "EcoEnergy Insights'ta, müşterilerimizin enerji tüketimini azaltmak ve gezegenimizin geleceğini olumlu olarak etkilemek için çalışıyoruz. Müşterilerimize daha sağlıklı ortamlar ve enerji tasarrufu sunmak için yapay zekayı kullanıyoruz ve bu yapay zekada mükemmeliyet ödülünü almaktan gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Yapay Zeka, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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