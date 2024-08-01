Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Ekmek Fiyatında Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Ekmek Fiyatında Düzenleme

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Ekmek Fiyatında Düzenleme

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek gramajı ve fiyatında düzenlemeye gitti. 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren 210 gram ekmek 7,5 TL'den satışa sunulacak.

01.08.2024 18:10  Güncelleme: 18:12
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Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmek gramajı ve fiyatında düzenlemeye gitti. Halk Ekmek büfelerinde 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren 210 gram ekmek 7,5 TL'den satışa sunulacak.

Çorum'da Fırıncılar Odası'nın talebi üzerine ÇESOB tarafından alınan kararın Çorum Valiliği'nce onaylaması üzerine kentte ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Yapılan artışla birlikte fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.

Halk ekmek 210 gram oldu

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise piyasa fiyatlarının altında ve fırınların daha üzerinde gramajda ekmek satışı yapacak.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gram ekmeğin 210 grama yükseltildiğini ve 7,5 TL'den satılacağını duyurdu. Çöplü, düzenlemenin 3 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

En son 1 Ağustos 2023'te ekmek fiyatında artış yaptıklarını hatırlatan Çöplü, "Biz öncelikle halkımızı düşünerek bir yıldır ekmek fiyatlarında artış yapmadık. Gelinen süreçte yine halkımızın menfaatleri doğrultusunda piyasa fiyatının altında ve daha yüksek gramajla halkımıza ekmek arzımıza devam etmiş olacağız" dedi.

"İhtiyaç sahipleri 5 liradan alacak"

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatında artış yapmadıklarını ve 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı. Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası olarak ihtiyaç sahiplerine yıllık 600 bin adet ekmek arzı sağladıklarını açıkladı.

Halk Ekmek Fabrikası'nın sağlıklı ortamlarda üretim ve satış yaptığına da dikkat çeken Çöplü, "Halkımıza sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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