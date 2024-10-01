Çorum Belediyesi\'nden Vergi Mükelleflerine Uyarı

Ekonomi

Çorum Belediyesi, emlak beyan bildirimi ve çevre temizlik vergisi, ilan, reklam vergisi beyanıyla ilgili vergi mükelleflerini ve işletme sahiplerini uyardı.

Çorum Belediyesi tarafından emlak beyan bildirimi ve çevre temizlik vergisi, ilan, reklam vergisi beyanları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan vergi kanunlarında yapılan değişikliklere göre, 213 sayılı Vergi usul kanununun 352/2-7 Maddesi gereği Emlak beyan bildiriminde bulunmayan mükelleflerimize 3 bin 500 TL usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca, ticari faaliyeti bulunan işletmelerin faaliyete başladıktan itibaren bir ay içerisinde çevre temizlik vergisi ve ilan, reklam vergisi beyanında bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde, 2 bin 250 TL usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Beyanda bulunmayı unutmayalım" denildi. - ÇORUM