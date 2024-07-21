Çorum'da 10 Dilim Kavun Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da 10 Dilim Kavun Hasadı Başladı

Çorum\'da 10 Dilim Kavun Hasadı Başladı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde hasadına başlanan meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini almaya başladı. Sungurlu'ya bağlı 106 köyün yaklaşık 80'inde ekimi yapılan 10 dilim Kavun'unun hasadına başlandı. Üreticiler, 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini belirtti. Kavunun fiyatı ise sezon sonuna doğru düşeceği öngörülüyor.

21.07.2024 16:07
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde hasadına başlanan meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini almaya başladı.

Sungurlu'ya bağlı 106 köyün yaklaşık 80'inde ekimi yapılan 10 dilim Kavun'unun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti.

Kavşut köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Kuşbudu, bu yıl yaklaşık 150 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, bir kısmının yetiştiğini, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları kamyonet ile ilçe merkezinde kilosunu 20 TL'den sattığını belirten Kuşbudu, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

'Kavunun ilk çıktığına fiyatı 20 lira'

İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 20-25 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan Kuşbudu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların düşeceğini söyledi.

10 dilim kavunun ortalama 3-4 kilogram arasında ağırlığı olduğunu söyleyen Kuşbudu, "Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da 10 Dilim Kavun Hasadı Başladı - Son Dakika

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