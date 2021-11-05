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Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı

05.11.2021 17:08
Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı

Çorum'da Tarım ve Orman Bakanlığının, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 550 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı.

Çorum'da Tarım ve Orman Bakanlığının, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 550 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektörüyle ilgili artı ve eksilerin hepsini bildiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2 yıldır yalnızca Türkiye'de değil, dünya tarımında sorunlar yaşandığını söyledi.

Çiftçileri Kovid-19 salgınına karşı aşı yaptırmaya davet eden Ceylan, "Önümüz kış, kapalı alanlarda olacağız. Aşı olmadan tam olarak normale dönemeyiz. Eski normale dönmezsek, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Mutlaka eski normale dönmemiz lazım. Eğer yine vakalar artarsa sonucu biliyorsunuz, geçen sene olduğu gibi kapatmaya kadar gidebilir. O zaman bu günlerimizi de ararız. Bu nedenle mutlaka aşı olmalıyız." dedi.

Ceylan, yatırım ve desteklerin salgına rağmen durmadığına dikkati çekerek, "Bugünlerde kuraklık gündemde. Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız 2 yıl önce nasıl 5 milyon lira göndermişse, inşallah yakın zamanda yine daha fazlasını gönderecek. Görüşmelerimizi yapıyoruz ancak önceliğimiz bir an önce eski normale dönmek. Kovid-19 ile ilgili biraz daha dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da proje kapsamında her bir çiftçiye 100 kilogram tohum verdiklerini, çiftçilerin bunun yalnızca yüzde 25'ini karşılayacağını dile getirdi.

Tohum desteğinden faydalanacak çiftçilerin kura ile belirlendiğini bildiren Sarı, bu yıl meydana gelen çeşitli afetlerle ilgili yakında çiftçilere iyi haberler vereceklerini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Milletvekili Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan tarafından tohumlar, çiftçilere teslim edildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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