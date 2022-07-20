Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla artan maliyetler nedeniyle fırınların ekmek fiyatını 3,50 TL'ye yükselttiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gramlık 'halk ekmek'in ise 2,50 TL'den satılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çorum'da 'halk ekmek' 2,50 TL oldu - Son Dakika

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