Çorum\'da Kadın Kaynakçılar Yetiştiriliyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor.
Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesinde OKA tarafından desteklenen ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen projeyle, Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması "Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı" öncelikleriyle de uyumlu olarak; kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor.
Kaynakçı olmak isteyen 10 kadın eğitime başladı
Proje çerçevesinde, kaynakçı olmak isteyen 10 kadına yönelik teorik ve uygulamalı özel kurslar düzenleniyor. Bu kurslarda, "Kaynakçılık Mesleğinin Temel Prensipleri, Cihaz ve Ekipmanlar, Güvenlik Önlemleri ve Pratik Uygulamalar, Elektrik Ark Kaynağı, TIF, MIG-MAG Kaynağı" gibi konularda eğitim veriliyor. Ayrıca, deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanarak kadınların mesleki becerilerini geliştirmeleri destekleniyor.
Uygulamalar sırasında, sürece çok hızlı adapte olan ve daha üçüncü günde başarılı bir biçimde kaynak atmaya başlayan kadın kaynakçılar takdir topluyor. Bu durum, geleneksel olarak erkek egemen bir meslek olarak kabul edilen kaynakçılıkta ve sanayi sektöründe artık kadınların da güçlü bir şekilde yer alacağını gösteriyor.
Kadın girişimciliği, kadın istihdamı teması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarının sağlanması ve kadınların, iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda desteklenmesi amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını "Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı" olarak belirledi.
Bu çerçevede Kalkınma Ajansları sağladıkları proje destekleri, sundukları rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların iş gücündeki, toplumsal hayattaki ve girişimcilik ekosistemindeki konumlarını güçlendirmeyi, kadın istihdamını artırmayı, kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmalarını sağlamayı hedefleniyor. - ÇORUM
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