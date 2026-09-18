Çorum Dodurga\'da 120 dekar verimsiz arazi 30\'dan fazla bitkinin yetiştiği tesise dönüştü

KEMAL CEYLAN/OĞUZHAN ERDOĞAN - Çorum'un Dodurga ilçesinde verimsiz 120 dekar arazi, devlet destekleri ve uygun ürün seçimiyle 30'dan fazla bitki ve 20'den fazla meyve çeşidinin yetiştirildiği bir tarımsal üretim tesisine dönüştürüldü.

Çorum İl Özel İdaresince bölgenin iklim şartları gözetilerek, 2017'de hazine arazisine 2,5 dekarlık tıbbi ve aromatik bitki üretim serası kuruldu.

Uzun yıllar bu alanda üretim yapılan sera, İl Özel İdaresince 2024'te tarımsal üretim tesisi haline getirildi. Sınırları 120 dekara çıkarılan bölgede toprak analizleri yapılarak yetiştirilebilecek ürünler tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından arazi, tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra meyve ve sebze yetiştirilebilir hale getirildi.

Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı, AA muhabirine, verimsiz araziyi tarıma kazandırdıklarını söyledi.

Arazinin tarıma elverişli hale gelmesi için yoğun mücadele verdiklerini anlatan Yazıcı, "Bu arazi toprak yapısı itibarıyla oldukça verimsizdi. Zor bir yerdi burası ama rakım ve iklim itibarıyla tıbbi aromatik bitki üretimine uygundu. Bu açıdan değerlendirildi. Geçmişiyle bugünü mukayese ettiğimizde arada gerçekten çok ciddi farklar var. Burası son 2 yıldaki çabayla bir vahaya dönüşmüş durumda." dedi.

Deneme üretimlerinde başarılı olduklarını ve büyük çapta tarımsal üretime hazır hale geldiklerini belirten Yazıcı, ürünlerini kendi markaları ile pazarlamak için marka tescil süreci de başlattıklarını kaydetti.

Yazıcı, "Aromis adıyla bir marka müracaatını yaptık. Firmamızın marka patentini aldıktan sonra seri üretime geçmeyi düşünüyoruz. Çileğimiz, kuşburnumuz, aronyamız var. Biberiye, tıbbi nane, adaçayı gibi pek çok ürünü burada yetiştirme imkanımız var. Bunları bitki çayı olarak değerlendireceğiz. Salça, reçel, marmelat tarzında üretimlerimiz olacak. Amacımız birkaç yıl içinde ülke çapında bir yer edinmek. Eğer imkan olursa ihraç ürünlü bir projeksiyon geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Tohumdan pakete giden tüm süreci yönetmek için çalışıyoruz"

Üretimden sorumlu ziraat teknikeri Tuba İşler ise tesiste 30'un üstünde bitki ile 20'den fazla meyve çeşidi üretimi yaptıklarını bildirdi.

Tesisin 2 bin 500 metrekarelik serasında, sera ürünleri, 6 bin metrekaresinde çilek, 10 bin metrekaresinde 20 çeşit meyve ve 5 bin metrekaresinde üzüm, kalan bölümlerde biberiye, ada çayı, tıbbi nane, ekinezya, aronya ve kuşburnu gibi ürünler yetiştirdiklerini anlatan İşler, "Biz burada tohumdan pakete giden tüm süreci yönetmek için çalışıyoruz. İki yıllık çabamız buna ulaşmak içindi, çok az kaldı." ifadelerini kullandı.

Ürünlerle birlikte fide de ürettiklerini, hem kendi fidan ihtiyaçlarını karşılayıp hem de satış yaptıklarını, marka sürecini de birlikte yürüttüklerini aktaran İşler, şöyle devam etti:

"Bu işe başladığımızda arazide hiçbir şey yoktu. Bazı onarım işlerini yaptıktan sonra araziyi doldurmaya başladık. Hedefimiz bir marka olup, bir pakete girip pakette ürünlerimizi satışa sunmaktı. Türkiye genelinde bunları Aromis markasıyla satmak için uğraşıyoruz. Buna da çok az kaldı."

İşler, üretimin yanında ilçedeki özellikle kadınlar için istihdam fırsatları oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üretim altyapısı oluşturmada 2 yıllık zorlu süreci geride bıraktıklarına değinen İşler, şunları kaydetti:

"İki yıldır üretim yapıyoruz. Üçüncü yılın sonunda yetiştirdiğimiz tıbbi aromatik bitkilerde 10 ton kurutulmuş ürün rekoltesi bekliyoruz. Bunun haricinde meyve bahçemiz var. Burada da 5 ton hedefimiz var. Bizim burada üretim yaptığımız alandaki toprak aslında birçok ürün için uygun değil. Fakat biz uygun ürünleri seçerek burayı çok verimli bir hale getirdik. Kuşburnu, aronya, biberiye, ada çayı, ekinezya gibi ürünler toprağımıza çok uygun. İklimimize de uygun. Dolayısıyla biz verimi burada iki katına katladık. Yani 'bakarsan bağ olur' atasözünü biz burada gerçekleştirdik."