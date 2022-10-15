Çorum ekonomi haberleri: Çorum Belediyesi, ektiği ayçiçeklerinin yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika
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Çorum ekonomi haberleri: Çorum Belediyesi, ektiği ayçiçeklerinin yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

15.10.2022 16:22
Çorum ekonomi haberleri: Çorum Belediyesi, ektiği ayçiçeklerinin yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Çorum ekonomi haberi | Çorum Belediyesi, 80 dönüm atıl araziye ektiği ayçiçeğinden elde edilen yağları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Çorum Belediyesi, 80 dönüm atıl araziye ektiği ayçiçeğinden elde edilen yağları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. 4 bin litre yağ belediye tarafından belirlenen ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini, 28 yıldır ekilmeyen, atıl vaziyetteki belediyenin arazisine ayçiçeği ekme kararı aldıklarını ve çıkan mahsulden de ayçiçek yağı elde ettiklerini söyledi.

Bu araziden elde edilen 4 bin litre ayçiçek yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, "80 dönüm araziye ektiğimiz ayçiçekleri, bugün yağa dönüştü. 4 bin litre yağımız çıktı, çıkan yağımızı 2 litrelik şişelere paketledik ve dağıtım için hazır hale getirdik. Yağlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık" dedi.

Gönül Belediyeciliği alanında yaptıkları çalışmaların örnek teşkil ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, "Yaklaşık 7 bin 500 haneye sosyal destek kartı verdik ve yaklaşık 30 bin nüfusa hitap eden bir sosyal yardımlaşma ağımız var. Refakatçi misafirhanemizde hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sunuyoruz. Mobil ikram aracımız, hasta nakil aracımız, evde temizlik hizmetlerimiz, evde kuaför hizmetimizle her an hemşehrilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum ekonomi haberleri: Çorum Belediyesi, ektiği ayçiçeklerinin yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

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