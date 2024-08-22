Çorum Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadı başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadı başlıyor

Çorum Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadı başlıyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki ceviz üreticileri, yüksek kalite ve verim beklentisiyle hasada hazırlanıyor. Oğuzlar cevizi, kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti, beyaz rengi ve yüksek yağ oranıyla tüketiciden yoğun talep görüyor. Üreticiler, geçen yıl yaşanan verim kaybının ardından bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirmeyi umuyor.

22.08.2024 13:48
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Türkiye'deki önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üreticiler, bu yıl yüksek kalite ve verim beklentisiyle hasada hazırlanıyor.

Çorum'un coğrafi işaret tescili bulanan Oğuzlar cevizi, hasat döneminde daha dalından inmeden alıcı buluyor. Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti, beyaz rengi ve yüksek yağ oranı gibi özellikleriyle tüketiciden yoğun talep gören Oğuzlar cevizi, işlenerek yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor.

İlçede geçen yıl zirai don nedeniyle yüzde 90 civarında verim kaybı yaşayan üreticiler, bu yıl hasat dönemine yaklaşık 1 ay kala ağaç dallarındaki meyvelerin sayısından ve iriliğinden memnun.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük gelir kaynağının ceviz üretimi olduğunu söyledi.

Üreticiler olarak bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirmeyi beklediklerini belirten Hantal, "Bu yıl verimiyle, kalibresiyle cevizler çok kaliteli. 2023'te ürünümüz olmadığı için tüketiciye ulaştıramamıştık. Bu yıl ise tüketiciye kaliteli ürünümüzü ulaştıracağız. Hasat için 1 ay daha var ama şu anda cevizlerin içi dolu, kalite yüksek. Havaların böyle gitmesiyle bu yıl tüketiciye çok kaliteli ceviz ulaştıracağız." dedi.

Oğuz Hantal, Türkiye'de hasat döneminde piyasaya ilk Oğuzlar cevizinin girdiğini sözlerine ekledi.

Ceviz üreticisi İsa Gümüş ise bu yıl doğa şartlarından ötürü cevizle ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı.

Bu yıl Oğuzlar cevizinin gerçek kalitesini göstereceklerini vurgulayan Gümüş, "Bu yıl ümitliyiz. Geçen yılın zararını inşallah bu yıl çıkartırız diye ümit ediyoruz. Hasat yaklaşıyor. Bütün üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.

Ceviz üreticisi Oğuz Avşar da bir ay sonra hasada başlayacaklarını belirterek, "Bu sene istediğimiz rekolteyi yakalamayı umuyoruz. Oğuzlar cevizimizi tüm müşterilerimize ulaştıracağız. Bereketli hasat dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan engebeli araziye sahip ilçedeki tarıma müsait alanların neredeyse tamamını kaplayan ceviz bahçeleri dronl görüntülendi.

Heybetli ağaçlarla genç fidanların yan yana dizildiği uçsuz bucaksız ceviz bahçeleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çorum Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadı başlıyor - Son Dakika

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