Çorum ve Ankara Taşınmazları İçin Nihai Pazarlık Görüşmeleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Çorum ve Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Çorum'un Merkez ilçesine bağlı taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 45 milyon lirayla Çorum Şeker Fabrikası AŞ verdi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 95 milyon lirayla ASKOÇ Dinlenme Tesisleri Petrol Nakliyat Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.