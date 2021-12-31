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Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak - Son Dakika

Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak

31.12.2021 15:27
Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak

Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

KDV Kanununun geçici 37'nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesine ilişkin 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. - İSTANBUL

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cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Yatırım, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak - Son Dakika
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