Credit Suisse'in ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Credit Suisse'in ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi

11.10.2022 21:54
Credit Suisse'in ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi

ABD Adalet Bakanlığının, vergi kaçakçılığı suçlamaları karşısında uzlaşmaya vararak 2,6 milyar dolarlık ceza ödemesinden 8 yıl sonra İsviçre merkezli Credit Suisse'in ABD'li müşterilerinin varlıklarını yetkililerden saklamasına yardım etmeye devam edip etmediğini araştırdığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığının, vergi kaçakçılığı suçlamaları karşısında uzlaşmaya vararak 2,6 milyar dolarlık ceza ödemesinden 8 yıl sonra İsviçre merkezli Credit Suisse'in ABD'li müşterilerinin varlıklarını yetkililerden saklamasına yardım etmeye devam edip etmediğini araştırdığı bildirildi.

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, bankanın ABD'li hesap sahiplerinin yüz milyonlarca dolarlık varlıklarına ilişkin bilgileri saklamalarına yardım edip etmediğinin incelendiği aktarıldı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 2014'te ABD'li müşterilerinin vergi kaçırmasına yardım ettiği suçlamalarını kabul ederek 2,6 milyar dolarlık ceza ödemişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Credit Suisse'in ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Credit Suisse'in ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi - Son Dakika
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