İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 2014'te ABD'li müşterilerinin vergi kaçırmasına yardım ettiği suçlamalarını kabul ederek 2,6 milyar dolarlık ceza ödemişti.

Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Credit Suisse'in ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi - Son Dakika

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