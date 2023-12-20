 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇTSO Başkanı: KOBİ'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

ÇTSO Başkanı: KOBİ'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, KOBİ'lerin finansman desteğine daha kolay ulaşmasını istediklerini belirtti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, ÇTSO'yu ziyaret ederek bölge hakkında bilgi aldı ve üyelerin taleplerini dinledi.

ÇTSO Başkanı: KOBİ\'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz
20.12.2023 - 14:18,
Abone Ol

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, "KOBİ'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz" dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul İkitelli Müdürü Selim Serkan Ercan ve Tekirdağ İl Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Ogün Asıl, Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Kaya Bünyamin Fırat ve Genel Sekreter Seçkin Bayraktar, İbrahimcioğlu'na bölge ile ilgili bilgiler aktarırken, aynı zamanda üyelerin taleplerini de dile getirdi.

Trakya bölgesinin, ülkemizin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade eden ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, "Odamız, üye sayısı, gerçekleştirdiği faaliyetler ve bünyesinde barındırdığı ihracat rekortmeni sanayicileri ile bölgemizin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Güçlü sanayimizin yanı sıra önemli derece KOBİ'lerimiz de var. KOBİ'lerimiz oldukça fazla, bu nedenle ihtiyaçlarımız da fazla. KOBİ'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz. Desteklerin artışı, KOBİ'lerimize ivme kazandıracak, bölgemizin kalkınmasını da artıracağı gibi ülkemiz ekonomisine de değer katacaktır. Güçlü KOBİ'ler, ana üreticilerimize, sanayicilerimize de önemli destekler katacaktır. İş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmaları artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu ise Tekirdağ'ın her geçen gün hızla büyümeye devam ettiğini, bunun en önemli parçalarından bir tanesinin de Çerkezköy olduğunu vurgulayarak, "Tekirdağ bölgesinin desteklerimizden istifade miktarını artırmamız lazım" diye konuştu.

İlgi ve desteklerinden dolayı İbrahimcioğlu'na teşekkürlerini ileten Oda Başkanı Çetin, Oda plaketini de kendilerine takdim etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ahmet Çetin, Çerkezköy, Kobi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇTSO Başkanı: KOBİ'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz - Son Dakika


13:24
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'Korkak' Çıkışına Sert Yanıt Verdi Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 14:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: ÇTSO Başkanı: KOBİ'lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement