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Ekonomi

Çukurova'da Bahar ve Umut

Çukurova\'da Bahar ve Umut

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, baharın tarımsal bereket getireceğini vurguladı.

29.03.2025 11:13
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Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'nın dört mevsim üreten bir tarım havzası olduğunu kaydederek, "Bugün toprağa düşen her tohum, sadece bir ürün değil, geleceğe atılan bir adımdır" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dört mevsim ekim-dikim yapılan Çukurova'da, baharın gelişiyle birlikte toprağın yeniden canlandığını söyledi. Doğan, "Karpuz, kavun, domates ve biber gibi yazlık ürünlerin ekimi hız kazandı. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan ekim sürecinin bereketiyle üreticinin yüzünü güldürecek bir sezon olmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çukurova'nın dört mevsim üreten bir tarım havzası olduğunu belirten Başkan Doğan, "Ama bahar aylarının yeri başka. Şu anda Yüreğir'in dört bir yanında çiftçimiz toprağa tohum atıyor, fide dikiyor. Bu heyecan her yıl yeniden doğuyor. Umutla, emekle ve sabırla toprağı işlemenin tam zamanı. Üreticilerimiz iklimsel belirsizlikler ve artan maliyetler karşısında direnç göstererek her şeye rağmen tarlasına sahip çıkıyor. Zor şartlara rağmen üretmekten vazgeçmiyor. Mazot, gübre ve ilaç fiyatları her geçen gün artsa da, üreticimizin inancı, emeği ve toprağa olan bağlılığı bizi ayakta tutuyor. Bizim görevimiz de onların sesini duyurmak, üretimin devamını sağlamak" diye konuştu.

Özellikle bu dönemde tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve ürün planlamasında çiftçiye yol gösterecek uygulamaların artırılması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Bugün toprağa düşen her tohum, sadece bir ürün değil, geleceğe atılan bir adımdır. Baharın bereketi, Çukurova'nın üretken elleriyle yeniden filizleniyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çukurova'da Bahar ve Umut - Son Dakika

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