Çukurova'da mısır hasadı başladı - Son Dakika
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Çukurova'da mısır hasadı başladı

11.08.2022 11:10
Çukurova'da mısır hasadı başladı

Çukurova'da mısır hasadı başladı Geçen yıl kuraklık yüzünden zarar ettiklerini belirten üreticiler bu yıl yüksek verimden memnunADANA Adana'nın Kozan ilçesinde mısır hasadı başladı.

Çukurova'da mısır hasadı başladı

Geçen yıl kuraklık yüzünden zarar ettiklerini belirten üreticiler bu yıl yüksek verimden memnun

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde mısır hasadı başladı. Geçen yıl kuraklık yüzünden zarar ettiklerini belirten üreticiler bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Hamam Mahallesinde 200 dönüm arazide yağlık ve yemeklik mısır üretimi yapan üretici Erhan Aladağ, ürünlerini hasat etti. Biçerdöverler eşliğinde gerçekleşen hasatta kuşlar da hasat mesaisine eşlik etti.

Hasat sonrası mısır alım fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini kaydeden üretici Erhan Aladağ, sezonun bereketli olduğunu söyledi. Aladağ, "Çok şükür verimimiz iyi. İnşallah fiyatlarımız da iyi olur. Masraflarımız bu yıl çok yüksek. Yüksek olduğu için fiyatlarımız da iyi olursa yüzümüz gülecek. Maşallah bir tır aracımız doldu. Geçen seneye oranla dönümde bin altı yüz kilo falan almıştık. Bu sene de herhalde bin sekiz yüz, bin dokuz yüz kiloyu bulacak. Yağışların olması yaradı. Havaların mısır gelişim döneminde serin olması, tozlaşma döneminde, havaların güzel seyretmesi verimi artırdı" dedi.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Aladağ, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da mısır hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova'da mısır hasadı başladı - Son Dakika
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