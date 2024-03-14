Çukurova'da Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çukurova'da Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Şart

Çukurova\'da Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Şart

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerektiğini belirtti. Doğan, çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması çağrısında bulundu ve modern sulama sistemlerine geçişin sürdürülebilir tarım için önemli olduğunu vurguladı.

14.03.2024 09:24  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için modernizasyon şart olduğunu kaydederek, " Çukurova'da çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerekiyor" dedi.

Geleneksel sulama yöntemlerinin yoğun olarak kullanılmasının ve vahşi sulama alışkanlıklarının devam etmesinin, verimlilik ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda tehdit oluşturduğunu söyleyen Mehmet Akın Doğan, "Teknoloji ile verimsiz topraklarında üretim yapan ülkeler mevcut. İklimi ve verimli toprakları sayesinde 365 gün ekim ve hasat yapılan Çukurova'da ise halen vahşi sulama yöntemleri kullanılıyor. Tarım sektörü, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kilit bir role sahip. Bu rol içerisinde Çukurova önemli bir yerdedir. Verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tarım uygulamalarında modernizasyon şart. Çukurova'da çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerekmektedir. Çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması, tarım sektörünün modernizasyonunu hızlandırarak hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Doğan, Çukurova'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için atılacak adımların bölgenin ve ülkenin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağlayacağının altınız çizerek, "Çiftçilerin modern sulama sistemlerine geçişini engelleyen en önemli konu maliyetlerdir. Bu nedenle, ÇKS kayıtlarındaki araziler için şartsız, faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanarak çiftçilere ekonomik destek sunulmalıdır. Bu destekler aracılığıyla çiftçiler, modern sulama sistemlerini kurmak ve işletmek için gerekli finansmana erişebileceklerdir. Çiftçilerimizin modern sulama sistemlerine geçişini teşvik etmek ve bu sistemleri kullanmalarını desteklemek, sürdürülebilir tarım için de çok önemlidir. Çukurova'nın tarımsal potansiyelini korumak ve bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlamak adına yetkililerden, destekler için adım atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Çukurova, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfade Veren 2 Kişi Adliyeye Geldi
    09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfade Veren 2 Kişi Adliyeye Geldi

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermesi bekleniyor.

  • VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı
    09:31 VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 9.931,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

  • DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ATÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'na başarılar diledi
    09:26 DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ATÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'na başarılar diledi

    Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

  • İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 liradan, avro 35,2910 liradan güne başladı
    09:03 İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 liradan, avro 35,2910 liradan güne başladı

    İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 liradan, avro 35,2910 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,1260 lira, satış fiyatı ise 32,1280 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,2890 lira, satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1120 lira idi.

  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor
    08:53 Küresel piyasalar karışık seyrediyor

    Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün gözler ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi. Analistler, ÜFE'nin enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceğini ve Fed'in gelecek adımlarına yönelik ipuçları verebileceğini belirtiyor.

  • Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
    08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor

    Akaryakıta 15 Mart tarihi itibarıyla zam gelmesi bekleniyor. Buna göre benzinin litresi 1,53 TL, motorinin litresi ise 1,10 TL artacak.

  • Hamza Dağ: 'Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız'
    07:36 Hamza Dağ: 'Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.

  • Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
    07:34 Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.

  • Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek
    07:02 Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek

    Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verileceğini duyurdu. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak.


08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:15 Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
09:04 Estetik doktorunun oğlu ölümlü kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçtı Estetik doktorunun oğlu ölümlü kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçtı
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
07:36 Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu
00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:28 Kanarya tur peşinde İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11’leri Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 09:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurova'da Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement