Çukurova\'da Modern Sulama Yöntemlerine Geçiş Şart

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için modernizasyon şart olduğunu kaydederek, " Çukurova'da çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerekiyor" dedi.
Geleneksel sulama yöntemlerinin yoğun olarak kullanılmasının ve vahşi sulama alışkanlıklarının devam etmesinin, verimlilik ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda tehdit oluşturduğunu söyleyen Mehmet Akın Doğan, "Teknoloji ile verimsiz topraklarında üretim yapan ülkeler mevcut. İklimi ve verimli toprakları sayesinde 365 gün ekim ve hasat yapılan Çukurova'da ise halen vahşi sulama yöntemleri kullanılıyor. Tarım sektörü, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kilit bir role sahip. Bu rol içerisinde Çukurova önemli bir yerdedir. Verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tarım uygulamalarında modernizasyon şart. Çukurova'da çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerekmektedir. Çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması, tarım sektörünün modernizasyonunu hızlandırarak hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacaktır" diye konuştu.
Doğan, Çukurova'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için atılacak adımların bölgenin ve ülkenin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağlayacağının altınız çizerek, "Çiftçilerin modern sulama sistemlerine geçişini engelleyen en önemli konu maliyetlerdir. Bu nedenle, ÇKS kayıtlarındaki araziler için şartsız, faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanarak çiftçilere ekonomik destek sunulmalıdır. Bu destekler aracılığıyla çiftçiler, modern sulama sistemlerini kurmak ve işletmek için gerekli finansmana erişebileceklerdir. Çiftçilerimizin modern sulama sistemlerine geçişini teşvik etmek ve bu sistemleri kullanmalarını desteklemek, sürdürülebilir tarım için de çok önemlidir. Çukurova'nın tarımsal potansiyelini korumak ve bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlamak adına yetkililerden, destekler için adım atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermesi bekleniyor.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 9.931,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün gözler ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi. Analistler, ÜFE'nin enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceğini ve Fed'in gelecek adımlarına yönelik ipuçları verebileceğini belirtiyor.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verileceğini duyurdu. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak.
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