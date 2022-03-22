Çukurova'nın bereketli toprakları mısırla buluşmaya başladı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, Mart soğuklarının geçmeye başlaması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte mısır ekimi için bereketli topraklarda yoğun mesaiye başladı.

İlkbaharla birlikte start alan mısır ekimi için Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler çalışmalara başladı. Üreticiler öncelikle iyi bir tohum yatağı hazırlamak için pulluklarla tarlalarını sürerek hazır hale getirdi. Bugünler de ise hazır hale gelen tarlalara mısır ekimi yapılmaya başlandı. Kozan'da 100 dönüm arazisine mısır ekimi gerçekleştiren Aladağ ailesi verimli toprakları mısır ile buluşturarak bu yıl 150 ton ürün almayı hedef koydu. Pandemi ile birlikte başlayan ve son yıllarda gıda ürünlerinde yaşanan sıkıntıların çiftçinin üretmesi ile çözüleceğini aktaran Aladağ ailesi her karış toprağın üretime kazandırılması gerektiğini de belirterek gelecek için üretmek gerektiğine değindi.

100 dönüm alana mısır ekimi yaptıklarını aktaran çiftçi Erhan Aladağ ise "Bugün ekim yapacağımız alan 100 dönüm. Şuanda ekimleri tamamlıyoruz. Bu sene 150 ton verim bekliyoruz. Üretici olarak herkesin tarlasını ekmesini bekliyoruz. Mısır her şeye yarıyor yağ, yem, imkanı olan herkes toprağını ekmeli. Maliyetler yüksek sıkıntımız var. Mazot ve gübre sıkıntı ama destekleme olursa ekim daha çok çok olur. İleride gıda sıkıntısı ortadan kalkmış olur" dedi.

"Üniversiteli çiftçinin gelecek hayalleri Çukurova topraklarında ki üretimde"

İnşaat teknikerliği bölümü mezun Gökmen Aladağ ise geleceğin toprakta ve üretimde olduğu için alanında değil ata topraklarında mesai yaptığını ifade ederek desteklemelerin artması ile modern tarım teknolojisi ile daha büyük üretim alanları oluşacağını söyledi.

Aladağ, "Bundan önce özel sektörde çalıştım. Pandemi de çiftçinin ekonomiye olan katkısı tarımın üretmenin insanlığa faydasını baz alarak bu işe yöneldim. Çiftçilik yapıyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda tarım teknolojisi devletin verdiği destek ile en üst noktaya çıkmaya çalışıyoruz. Son günlerde yaşanan zamlar zorlasa da üretmeye devam ediyoruz. Köylü milletin efendisidir diyerek üretemeye devam edeceğiz. Son günlerde ülkemizin yaşadığı sıkıntılar ile daha çok üretmenin önemine inanarak çalışmaya devam ediyoruz. Devletimiz milletimiz ülkemiz için üretiyoruz" diye konuştu. - ADANA