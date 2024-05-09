Çukurova Üniversitesi, skuter güvenlik ekipmanı patenti tescilini bir şirkete devretti - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurova Üniversitesi, skuter güvenlik ekipmanı patenti tescilini bir şirkete devretti

Çukurova Üniversitesi, skuter güvenlik ekipmanı patenti tescilini bir şirkete devretti

Çukurova Üniversitesi, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ (BinBin) şirketine, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kuvvetli'nin buluşçusu olduğu 'Monte edilebilir skuter güvenlik ekipmanı' konulu patenti devretti. Skuter kaynaklı kazalardaki kayıpların azaltılmasını hedefleyen patentin devir sözleşmesi, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve BinBin AŞ yöneticilerinden Mümtaz Birpınar arasında imzalandı. Bu anlaşma, Çukurova Üniversitesi'nde tescil alan ilk patentin ticarileştirilmesini sağladı.

09.05.2024 14:41
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Çukurova Üniversitesi, güvenli skuter kullanımı konusunda tescil alan patenti bir şirkete devretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ (BinBin), Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kuvvetli'nin buluşçusu olduğu "Monte edilebilir skuter güvenlik ekipmanı" konulu patenti devraldı.

Skuter kaynaklı kazalardaki kayıpların azaltılmasının amaçlandığı patentin devir sözleşmesi, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve BinBin AŞ yöneticilerinden Mümtaz Birpınar arasında imzalandı.

Anlaşmayla Çukurova Üniversitesinde ilk kez tescil alan bir patent ticarileştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çukurova Üniversitesi, skuter güvenlik ekipmanı patenti tescilini bir şirkete devretti - Son Dakika

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