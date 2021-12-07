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Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?

07.12.2021 08:51
Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?

Gazeteci Orhan Uğuroğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kulislerinde nabız yoklayınca gördüm ki çok ilginç bir uygulama yapmış. Bakanlarına ayrı ayrı sormuş. Asgari ücret ne kadar olmalı? Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler?" diyor ve edindiği kulis bilgilerini paylaşıyor.

Türkiye gündeminin en önemli maddesi asgari ücret. Pek çok gazeteci ve yazar da bu konuya ilişkin kulis bilgilerini paylaşıyor. Onlardan biri de Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu.

"KOMİSYON DEĞİL ERDOĞAN KARAR VERECEK"

Uğuroğlu bugünkü yazısında asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı ise TÜİK'e göre 7,5 milyon olduğunu hatırlatarak şunları söylüyor:

"Türk-İş bu yılın Ekim ayında açlık sınırını 3 bin 093 lira, yoksulluk sınırını ise 10 bin 75 lira olarak ilan etti.

2021 yılı asgari ücreti net 2 bin 875 lira idi ve Asgari Ücret Komisyonu 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yeni rakamı belirleyecek.

Peki, komisyon mu karar verecek? Hayır…

Tek Adam Rejiminde her kararda olduğu gibi asgari ücret belirlemesinde de kararı Erdoğan verecektir."

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay gerçeği çok uyanıkça bir açıklama ile şöyle ortaya koyduğunu söyleyen Uğuroğlu Atalay'ın "Asgari ücret için kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösteriyoruz. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor…" dediğini hatırlatarak AK Parti kulislerinden elde ettiği bilgiyi paylaşıyor:

KULİS BİLGİSİ

"Değerli okurlarım, Şimdi gelelim asgari ücretin ne kadar olacağına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kulislerinde nabız yoklayınca gördüm ki çok ilginç bir uygulama yapmış. Bakanlarına ayrı ayrı sormuş; Asgari ücret ne kadar olmalı? Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler? AKP kulisinden aldığım bilgiye göre bakanların verdiği rakamın ortalaması şöyle: 3 bin 750 lira. Bu rakama göre bakanların, yaklaşık yüzde 32 civarında bir zam beklentisi içinde olduklarını gösteriyor."

YÜZDE KAÇ ZAM?

Uğuroğlu devamında "Peki, Erdoğan bu zammı yapar mı?" yapar mı diye soruyor ve şu yorumu yapıyor: "Memurlara birinci 6 ay için yüzde 12,5 zam farkı verilmesi gerekiyor ki gerçek zam oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak 2021 yılı enflasyonuna göre netleşecek. Emeklilere gelince; 2021 yılı enflasyon verilerine göre emekliler de yaklaşık yüzde 12,5 zam alacaklar. Erdoğan'ın belirleyeceği zam oranları ne olursa olsun açık söyleyeyim hiçbir kesimi memnun etmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı, Bakanlara 'asgari ücreti' sormuş! Peki ne yanıt almış? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış? - Son Dakika
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