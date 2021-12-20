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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

20.12.2021 19:35
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, doların 18 lirayı, euronun 20 lirayı aşması sonrası Türkiye ekonomisiyle ilgili "Misak-ı Milli" mesaj içerikli bir açıklama yaptı. Bulut'un bu açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

"KÜRESEL EMPERYAL YAPININ TÜRK MİLLETİNE SALDIRISI"

Ekonomide yaşanan tabloyu "Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı" olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner."

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Dolar 18,21'le, euro 20,60'la altının gram fiyatı ise 1.051 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası Yiğit Bulut'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner - Son Dakika
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