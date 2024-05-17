TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB'nin genişletilmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB'nin genişletilmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB\'nin genişletilmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a iletti

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB'nin genişletilmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

17.05.2024 17:37
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Genel Kurulu'na katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB'nin 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili talebi, Genel Kurulun ilk günü düzenlenen plaket törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Plaket töreninin ardından TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törene katılan Bakanlar eşlik etti. Başkan Özakalın burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum'a yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin büyük ilgi gösterdiği 2. OSB alanının genişletilmesiyle ilgili talebi arz etti. 2.OSB 3. Etap alanda 270'in üzerinde yatırımcının arsa tahsis talebinde bulunduğunu belirten Özakalın, buna karşılık alanın genişletilmesiyle ilgili girişimlerden şimdiye kadar somut bir netice alınamadığını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başkan Özakalın'a, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve ilgili Bakanlıkla koordineli bir şekilde çalışılıp konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Görüşmeyle ilgili bilgi veren Başkan Özakalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talebimizle yakından ilgilenmesi ve meselenin çözümü için talimat vermesinden şehrimiz ve yatırımcılarımız adına büyük memnuniyet duyduk. Şehrimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Saim Özakalın, Erzurum, OSB, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB'nin genişletilmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 2. OSB'nin genişletilmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti - Son Dakika
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