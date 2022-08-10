Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin önceki günkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi. Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizen Erdoğan, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

Gelen bu talimat sonrası Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketler bazı ürünlerin fiyatlarını aşağıya çekmeye hazırlanıyor. Yapılacak düzenlemenin detaylarını anlatan CNN Türk Muhabir Melike Görür, şu ifadelere yer verdi: "Tarım Kredi marketlerinde dana etinde indirim bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti. Konu AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısında gelmişti. Erdoğan kar amacının güdülmediğini söyledi ve 'indirime gidin vatandaş ucuza alabilsin' dedi. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin de altını çizmişti Erdoğan.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Talimatının verilmesiyle çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dana etine indirim getirilmesi için çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta kuzu etine yüzde 25 indirim olmuştu. Buna göre fiyatlarda gövde kuzu 129 liradan 98 liraya düşmüştü. Kuzu pirzola 181 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114 liradan 86 liraya düşmüştü. Şimdi gündemde büyükbaş hayvanlar var.

BİRÇOK TEMEL GIDA ÜRÜNÜNDE İNDİRİM YAPILACAK

Dana etinde yüzde 25 oranında indirim gelmesi bekleniyor. Sonrasında ise temel gıda ürünlerine indirim yapılması bekleniyor. Et, süt, yumurta, yağ, şeker gibi ürünlerde indirim yapılması bekleniyor. Amaç diğer marketlerdeki fahiş fiyatların azaltılması, böylece vatandaşın daha uygun fiyatlı ürünleri alabilmesi sağlanacak. Kuzu etinden sonra şimdi sıra dana etinde ardından temel gıda ürünlerine indirim gelmesi bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirimli olarak satılması için çalışmalar devam ediyor."